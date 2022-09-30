Bruce Willis 'Deepfake' ile dijital ikizinin kullanılmasına izin verdi

Yakalandığı 'afazi' hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Bruce Willis, ‘deepfake’ teknolojisi kullanılarak ‘dijital ikiz’inin kendisi yerine oyunculuğa devam etmesi için bir anlaşma yaptı.

Bruce Willis 'Deepfake' ile dijital ikizinin kullanılmasına izin verdi - 1

DİJİTAL İKİZİ İLE AKTÖRLÜĞE DEVAM EDECEK

Bruce Willis tarihi bir karara imza attı. Mart ayında, konuşma, duyduğunu anlama gibi bilişsel yeteneklerini kaybetmesine yol açan afazi hastalığına yakalandığını duyuran 67 yaşındaki aksiyon yıldızı, Deepcake adlı bir şirketle dikkat çekici bir anlaşma yaptı.

Yeni anlaşma, oyunculuğu bırakmak zorunda kalan aktörün ‘dijital ikizinin’ projelerde görünmeye devam etmesini mümkün kılacak.

Bruce Willis 'Deepfake' ile dijital ikizinin kullanılmasına izin verdi - 2

Telegraph'ın haberine göre Willis, benzerliğini şirkete sattı ve şirketin, ‘deepfake’ teknolojisini kullanarak bir ‘dijital ikiz’ yaratmasına müsaade etti.

Bruce Willis 'Deepfake' ile dijital ikizinin kullanılmasına izin verdi - 3

DEEPFAKE İLE REKLAMDA ROL ALMIŞTI

Willis’in ‘dijital ikizi’ daha önce bir projede yer almıştı. 2021’de Rusya merkezli operatör ve internet servis sağlayıcısı Megafon, reklam filminde Bruce Willis'in yüzünün bilgisayar ortamında üretilmiş haline yer vermişti.

Bruce Willis 'Deepfake' ile dijital ikizinin kullanılmasına izin verdi - 4

"HARİKA BİR FIRSAT"

‘Zor Ölüm’ serisinin yıldızı, şirketin sitesinde paylaşılan açıklamasında, “Karakterimin ortaya çıkardığı kesinliği beğendim. Her zaman yaptığım aksiyon-komedi türünde bir mini film. Benim için zamanda geriye gitmek için harika bir fırsat” demişti.

Willis ayrıca, “Modern teknolojinin gelişmesiyle, başka bir kıtadayken bile iletişim kurabildim, çalışabildim ve çekimlere katılabildim. Bu çok yeni ve ilginç bir deneyim ve tüm ekibimize teşekkür ediyorum” ifadesini kullanmıştı.

Bruce Willis 'Deepfake' ile dijital ikizinin kullanılmasına izin verdi - 5

BRUCE WILLIS’İN HASTALIĞI NE?

Mavi Ay, Zor Ölüm ve Ucuz Roman gibi dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip Hollywood aktöre, mart ayında 'afazi' teşhisi konulduğu açıklanmıştı. Ailesi, Willis'in "Kendisi için çok şey ifade eden oyunculuk kariyerini bırakacağını" duyurmuştu. Afazi, genellikle ağır bir beyin travması sonrası aniden ortaya çıkan bir bozukluğun adı. Dolayısıyla böyle bir travma sonrasında yaşanacak dil bozukluğu, ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma güçlükleri afazinin varlığını net olarak ortaya koyar.

Bruce Willis 'Deepfake' ile dijital ikizinin kullanılmasına izin verdi - 6

Emmy ve Altın Küre ödüllü oyuncunun emekli olacağının açıklanmasından kısa süre önce, hafıza kaybı sorunları yaşadığı için replikleri bile ezberleyemediği iddia edilmişti.

Bruce Willis 'Deepfake' ile dijital ikizinin kullanılmasına izin verdi - 7

1985'ten 1989'a dek ülkemizde de ilgiyle izlenen ‘Mavi Ay’ dizisiyle şöhrete kavuşan aktör, ‘Zor Ölüm’ serisiyle aksiyon türünün aranan oyuncusu, ‘Altıncı His’ ve ‘Ölümsüz’ gibi filmlerle de gerilim türünün başarılı ismi haline geldi.

N-LIFE HABERLERİ

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