Bruce Willis 'Deepfake' ile dijital ikizinin kullanılmasına izin verdi

"HARİKA BİR FIRSAT"

‘Zor Ölüm’ serisinin yıldızı, şirketin sitesinde paylaşılan açıklamasında, “Karakterimin ortaya çıkardığı kesinliği beğendim. Her zaman yaptığım aksiyon-komedi türünde bir mini film. Benim için zamanda geriye gitmek için harika bir fırsat” demişti.

Willis ayrıca, “Modern teknolojinin gelişmesiyle, başka bir kıtadayken bile iletişim kurabildim, çalışabildim ve çekimlere katılabildim. Bu çok yeni ve ilginç bir deneyim ve tüm ekibimize teşekkür ediyorum” ifadesini kullanmıştı.