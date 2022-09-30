Bruce Willis 'Deepfake' ile dijital ikizinin kullanılmasına izin verdi

Bruce Willis tarihi bir karara imza attı. Mart ayında, konuşma, duyduğunu anlama gibi bilişsel yeteneklerini kaybetmesine yol açan afazi hastalığına yakalandığını duyuran 67 yaşındaki aksiyon yıldızı, Deepcake adlı bir şirketle dikkat çekici bir anlaşma yaptı.
Yeni anlaşma, oyunculuğu bırakmak zorunda kalan aktörün ‘dijital ikizinin’ projelerde görünmeye devam etmesini mümkün kılacak.
Telegraph'ın haberine göre Willis, benzerliğini şirkete sattı ve şirketin, ‘deepfake’ teknolojisini kullanarak bir ‘dijital ikiz’ yaratmasına müsaade etti.
Willis’in ‘dijital ikizi’ daha önce bir projede yer almıştı. 2021’de Rusya merkezli operatör ve internet servis sağlayıcısı Megafon, reklam filminde Bruce Willis'in yüzünün bilgisayar ortamında üretilmiş haline yer vermişti.
‘Zor Ölüm’ serisinin yıldızı, şirketin sitesinde paylaşılan açıklamasında, “Karakterimin ortaya çıkardığı kesinliği beğendim. Her zaman yaptığım aksiyon-komedi türünde bir mini film. Benim için zamanda geriye gitmek için harika bir fırsat” demişti.
Willis ayrıca, “Modern teknolojinin gelişmesiyle, başka bir kıtadayken bile iletişim kurabildim, çalışabildim ve çekimlere katılabildim. Bu çok yeni ve ilginç bir deneyim ve tüm ekibimize teşekkür ediyorum” ifadesini kullanmıştı.
Mavi Ay, Zor Ölüm ve Ucuz Roman gibi dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip Hollywood aktöre, mart ayında 'afazi' teşhisi konulduğu açıklanmıştı. Ailesi, Willis'in "Kendisi için çok şey ifade eden oyunculuk kariyerini bırakacağını" duyurmuştu. Afazi, genellikle ağır bir beyin travması sonrası aniden ortaya çıkan bir bozukluğun adı. Dolayısıyla böyle bir travma sonrasında yaşanacak dil bozukluğu, ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma güçlükleri afazinin varlığını net olarak ortaya koyar.
Emmy ve Altın Küre ödüllü oyuncunun emekli olacağının açıklanmasından kısa süre önce, hafıza kaybı sorunları yaşadığı için replikleri bile ezberleyemediği iddia edilmişti.
1985'ten 1989'a dek ülkemizde de ilgiyle izlenen ‘Mavi Ay’ dizisiyle şöhrete kavuşan aktör, ‘Zor Ölüm’ serisiyle aksiyon türünün aranan oyuncusu, ‘Altıncı His’ ve ‘Ölümsüz’ gibi filmlerle de gerilim türünün başarılı ismi haline geldi.