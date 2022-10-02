Bruce Willis dijital ikizinin kullanılmasına izin verdiği haberlerini yalanladı

Geçtiğimiz mart ayında, konuşma, duyduğunu anlama gibi bilişsel yeteneklerini kaybetmesine yol açan afazi hastalığına yakalandığını duyuran 67 yaşındaki aksiyon yıldızı Bruce Willis, deepfake teknolojisinin kullanılarak ‘dijital bir ikizinin’ yaratıldığı haberlerini yalanladı.
Deepcake adlı bir şirketle yapılan bu anlaşma sayesinde aktörün ‘dijital ikizinin’ projelerde görünmeye devam edeceği belirtilmişti.
Ancak BBC’ye konuşan Willis’in temsilcileri 67 yaşındaki oyuncunun şirketle ‘hiçbir anlaşması’ olmadığını belirtti.
Willis’in ‘dijital ikizi’ daha önce bir projede yer almıştı. 2021’de Rusya merkezli operatör ve internet servis sağlayıcısı Megafon, reklam filminde Bruce Willis'in yüzünün bilgisayar ortamında üretilmiş haline yer vermişti.
Mavi Ay, Zor Ölüm ve Ucuz Roman gibi dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip Hollywood aktöre, mart ayında 'afazi' teşhisi konulduğu açıklanmıştı. Ailesi, Willis'in "Kendisi için çok şey ifade eden oyunculuk kariyerini bırakacağını" duyurmuştu. Afazi, genellikle ağır bir beyin travması sonrası aniden ortaya çıkan bir bozukluğun adı. Dolayısıyla böyle bir travma sonrasında yaşanacak dil bozukluğu, ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma güçlükleri afazinin varlığını net olarak ortaya koyar.
Emmy ve Altın Küre ödüllü oyuncunun emekli olacağının açıklanmasından kısa süre önce, hafıza kaybı sorunları yaşadığı için replikleri bile ezberleyemediği iddia edilmişti.
1985'ten 1989'a dek ülkemizde de ilgiyle izlenen ‘Mavi Ay’ dizisiyle şöhrete kavuşan aktör, ‘Zor Ölüm’ serisiyle aksiyon türünün aranan oyuncusu, ‘Altıncı His’ ve ‘Ölümsüz’ gibi filmlerle de gerilim türünün başarılı ismi haline geldi.