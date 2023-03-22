Bruce Willis'in son filmi: 42 yıllık kariyerine veda ediyor

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.
Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Bruce Willis'in hastalığı 'frontotemporal demans' olarak güncellenmişti.
Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan Willis, 'Hayalet Suikastçı' ile izleyicilerin karşısına son kez çıkacak.
Filmin yönetmen koltuğunda Jesse Atlas otururken, Bruce Willis'e Nomzamo Mbatha, Dominic Purcell eşlik etti.
7 Nisan'da vizyona girecek olan 'Hayalet Suikastçı' filmi, Bruce Willis'in rol aldığı son film olarak tarihe geçecek.
Öte yandan 19 Mart'ta 68. doğum gününü kutlayan Willis, geniş ailesiyle bir araya gelmişti. Willis ve Emma Heming Willis’in çiftlik evinde bir araya gelen grupta Willis'in eski eşi Demi Moore ve kızları da vardı.
Oyuncu ile üç kızı olan Demi Moore, Willis’in doğum günü için yaptığı paylaşımda "Mutlu yıllar BW! Bugün seni kutlayabildiğimiz için çok mutluyum. Seni seviyorum ve ailemizi seviyorum. Sevgi ve sıcak dilekler için herkese teşekkür ederim. Hepimiz onları hissediyoruz" demişti.
Emma Heming Willis ise eşiyle anılarının yer aldığı videoyu paylaşırken "Bruce saf aşktır. O çok seviliyor. Ve onu her zaman sevmeye devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.