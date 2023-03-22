Bruce Willis'in son filmi: 42 yıllık kariyerine veda ediyor

Oyuncu ile üç kızı olan Demi Moore, Willis’in doğum günü için yaptığı paylaşımda "Mutlu yıllar BW! Bugün seni kutlayabildiğimiz için çok mutluyum. Seni seviyorum ve ailemizi seviyorum. Sevgi ve sıcak dilekler için herkese teşekkür ederim. Hepimiz onları hissediyoruz" demişti.