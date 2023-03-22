Bruce Willis'in son filmi: 42 yıllık kariyerine veda ediyor

Geçtiğimiz haftalarda frontotemporal demans teşhisi konulan ünlü oyuncu Bruce Willis, kariyerine veda ediyor. 42 yıllık meslek hayatında 145 yapımda rol alan Willis, izleyicilerin karşısına 'Hayalet Suikastçı' ile çıkacak.

Bruce Willis'in son filmi: 42 yıllık kariyerine veda ediyor - 1

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Bruce Willis'in son filmi: 42 yıllık kariyerine veda ediyor - 2

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Bruce Willis'in hastalığı 'frontotemporal demans' olarak güncellenmişti.

Bruce Willis'in son filmi: 42 yıllık kariyerine veda ediyor - 3

42 YILLIK KARİYERİNİN SON FİLMİ

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan Willis, 'Hayalet Suikastçı' ile izleyicilerin karşısına son kez çıkacak.

Bruce Willis'in son filmi: 42 yıllık kariyerine veda ediyor - 4

Filmin yönetmen koltuğunda Jesse Atlas otururken, Bruce Willis'e Nomzamo Mbatha, Dominic Purcell eşlik etti.

Bruce Willis'in son filmi: 42 yıllık kariyerine veda ediyor - 5

TARİHE GEÇECEK

7 Nisan'da vizyona girecek olan 'Hayalet Suikastçı' filmi, Bruce Willis'in rol aldığı son film olarak tarihe geçecek.

Bruce Willis'in son filmi: 42 yıllık kariyerine veda ediyor - 6

TÜM AİLE BİR ARADA

Öte yandan 19 Mart'ta 68. doğum gününü kutlayan Willis, geniş ailesiyle bir araya gelmişti. Willis ve Emma Heming Willis’in çiftlik evinde bir araya gelen grupta Willis'in eski eşi Demi Moore ve kızları da vardı.

Bruce Willis'in son filmi: 42 yıllık kariyerine veda ediyor - 7

Oyuncu ile üç kızı olan Demi Moore, Willis’in doğum günü için yaptığı paylaşımda "Mutlu yıllar BW! Bugün seni kutlayabildiğimiz için çok mutluyum. Seni seviyorum ve ailemizi seviyorum. Sevgi ve sıcak dilekler için herkese teşekkür ederim. Hepimiz onları hissediyoruz" demişti.

Bruce Willis'in son filmi: 42 yıllık kariyerine veda ediyor - 8

EŞİNDEN DUYGUSAL MESAJ

Emma Heming Willis ise eşiyle anılarının yer aldığı videoyu paylaşırken "Bruce saf aşktır. O çok seviliyor. Ve onu her zaman sevmeye devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

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