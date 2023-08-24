Bu yazın en çok dinlenen şarkıları açıklandı

Spotify, 2023 yazında dünya çapında ve ABD'de en çok dinlenen şarkıları açıkladı.

Bu yazın en çok dinlenen şarkıları açıklandı - 1

ABD'DE EN ÇOK DİNLENEN YAZ ŞARKILARI

20. “Anti-Hero” - Taylor Swift

19. “Dance The Night" (Barbie albümünden) - Dua Lipa

18. “TQM” - Fuerza Regida

17. “Wasted On You” - Morgan Wallen

16. “Boy’s a Liar Pt. 2” - PinkPantheress, Ice Spice

15. “Something in the Orange” - Zach Bryan

14. “Barbie World" (Aqua ile) (Barbie albümünden) - Nicki Minaj, Ice Spice, Aqua

13. “La Bebe - Remix” - Yng Lvcas, Peso Pluma

12. “WHERE SHE GOES” - Bad Bunny

11. “All My Life" (feat. J. Cole) - Lil Durk, J. Cole

N-LIFE HABERLERİ

Bu yazın en çok dinlenen şarkıları açıklandı - 2

10. “You Proof” - Morgan Wallen

9. “un x100to” * Grupo Frontera, Bad Bunny

8. “See You Again (feat. Kali Uchis)” - Tyler, The Creator

7. “Kill Bill” - SZA

6. “Fast Car” - Luke Combs

5. “Vampire” - Olivia Rodrigo

4. “Fukumean” - Gunna

3. “Cruel Summer” - Taylor Swift

2. “Ella Baila Sola” - Eslabon Armado, Peso Pluma

1. “Last Night” - Morgan Wallen

Bu yazın en çok dinlenen şarkıları açıklandı - 3

DÜNYA ÇAPINDA EN ÇOK DİNLENEN YAZ ŞARKILARI

20. “Calm Down" - Rema, Selena Gomez

19. “I Wanna Be Yours” - Arctic Monkeys

18. “TQM” - Fuerza Regida

17. “Classy 101” - Feid, Young Miko

16. “Dance The Night" (Barbie albümünden) - Dua Lipa

15. “Vampire” - Olivia Rodrigo

14. “Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55” - Bizarrap, Peso Pluma

13. “Kill Bill” - SZA

12. “LALA” - Myke Towers

11. “Cupid - Twin Ver.” - FIFTY FIFTY

Bu yazın en çok dinlenen şarkıları açıklandı - 4

10. “As It Was” - Harry Styles

9. “Sprinter” - Dave, Central Cee

8. “Daylight” - David Kushner

7. “Flowers” - Miley Cyrus

6. “un x100to” - Grupo Frontera, Bad Bunny

5. “La Bebe - Remix” - Yng Lvcas, Peso Pluma

4. “Cruel Summer” - Taylor Swift

3. “Seven (feat. Latto)” - Jung Kook, Latto

2. “WHERE SHE GOES” - Bad Bunny

1. “Ella Baila Sola” - Eslabon Armado, Peso Pluma

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