Bu yazın en çok dinlenen şarkıları açıklandı
Spotify, 2023 yazında dünya çapında ve ABD'de en çok dinlenen şarkıları açıkladı.
ABD'DE EN ÇOK DİNLENEN YAZ ŞARKILARI
20. “Anti-Hero” - Taylor Swift
19. “Dance The Night" (Barbie albümünden) - Dua Lipa
18. “TQM” - Fuerza Regida
17. “Wasted On You” - Morgan Wallen
16. “Boy’s a Liar Pt. 2” - PinkPantheress, Ice Spice
15. “Something in the Orange” - Zach Bryan
14. “Barbie World" (Aqua ile) (Barbie albümünden) - Nicki Minaj, Ice Spice, Aqua
13. “La Bebe - Remix” - Yng Lvcas, Peso Pluma
12. “WHERE SHE GOES” - Bad Bunny
11. “All My Life" (feat. J. Cole) - Lil Durk, J. Cole