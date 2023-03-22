Bugün vizyona giren John Wick 4'ten açılış rekoru bekleniyor

Bence filmin en iyi versiyonu olduğunu düşündüğümüz uzunluk bu. Daha uzununu denedik, daha kısasını denedik. Filmin bu uzunlukta iyi olduğunu düşündük" dedi.

Keanu Reeves'in başrolünde oynadığı ilk John Wick filmi sadece 101 dakika iken John Wick 4, toplamda 2 saat 49 dakikalık süresiyle serinin bugüne kadarki en uzun yapımı oldu.