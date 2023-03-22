Bugün vizyona giren John Wick 4'ten açılış rekoru bekleniyor

John Wick serisinin dördüncü filmi bugün vizyona giriyor. Keanu Reeves'in başrolde yer aldığı filmin dünya çapında 115 milyon dolarlık açılış hasılatıyla rekor kırması bekleniyor.
Filmin hedefi, ABD-Kanada'da 65 ila 70 milyon dolar, diğer ülkelerde de toplam 45 milyon dolarlık hasılat toplamak.
Dün akşam Los Angeles'ta SXSW Festivali'nde prömiyeri yapılan John Wick 4, sinema seyircilerinin yorumlarına yer veren sinema sitesi Rotten Tomatoes'ta yüzde 93 beğeni aldı.
John Wick 3, Mayıs 2019'da vizyona girdiğinde, açılış gününde 22,6 milyon dolarlık hasılat elde etmiş, açılış haftası hasılatı da 56,8 milyon dolarla ABD rekoru kırmıştı. Film, ABD'de toplam 171 milyon dolar elde ederken, dünya çapında 328,3 milyon dolar hasılat toplamıştı.
John Wick 3'ün seyircisinin yüzde 45'i 25 yaş üzeri erkek, yüzde 29'u da 25 yaş üzeri kadındı. Yüzde 18 de 25 yaş altı erkek izleyicisi vardı.
Yönetmenliğini Chad Stahelski'nin yaptığı; Michael Finch ve Shay Hatten'in senaryosunu yazdığı John Wick 4, büyük suç örgütünü yenmeye çalışırken yeni bir düşmanla yüzleşmek zorunda olan John Wick’in hikayesini konu ediyor.
John Wick, High Table olarak bilinen suç örgütünü yenmenin bir yolunu keşfeder. Ancak özgürlüğünü kazanmadan önce, dünya çapında güçlü ittifaklar kuran ve John'un eski arkadaşlarını düşmana çeviren yeni düşmanı The Marquis'le yüzleşmesi gerekir. John, hayatta kalmak istiyorsa becerilerinin sınırlarını zorlamak zorundadır.
Son John Wick filmi, uzunluğu nedeniyle eleştirilerin hedefindeydi. The Guardian'ın iki yıldız verdiği filmin yönetmeni Chad Stahelski, üç saatlik filmin süresine yönelik eleştirilere, "Eleştiri buysa, kabul ediyoruz. Biz bununla ilgili hiç kaygılanmadık sanırım, sadece filmi izledik.
Bence filmin en iyi versiyonu olduğunu düşündüğümüz uzunluk bu. Daha uzununu denedik, daha kısasını denedik. Filmin bu uzunlukta iyi olduğunu düşündük" dedi.
Keanu Reeves'in başrolünde oynadığı ilk John Wick filmi sadece 101 dakika iken John Wick 4, toplamda 2 saat 49 dakikalık süresiyle serinin bugüne kadarki en uzun yapımı oldu.