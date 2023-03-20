John Wick 4'e gelen eleştirilere yönetmenden cevap

The Guardian'ın iki yıldız verdiği ve "aşırı uzun ve tıka basa doldurulmuş" diye nitelendirdiği filmle ilgili konuşan yönetmen, "Eleştiri buysa, kabul ediyoruz" dedi. Stahelski "Biz bununla ilgili hiç kaygılanmadık sanırım, sadece filmi izledik. Bence filmin en iyi versiyonu olduğunu düşündüğümüz uzunluk bu. Daha uzununu denedik, daha kısasını denedik. Filmin bu uzunlukta iyi olduğunu düşündük" dedi.



SERİNİN EN UZUN FİLMİ

Keanu Reeves'in başrolünde oynadığı ilk John Wick filmi sadece 101 dakika iken John Wick 4, toplamda 2 saat 49 dakikalık süresiyle serinin bugüne kadarki en uzun yapımı oldu.

John Wick 4, 24 Mart'ta sinemalarda vizyona girecek.