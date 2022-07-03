Burcunuza göre hangi Marvel dizisini seyretmelisiniz?

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Marvel, tüm farklı karakterlerini bir araya getiren sayısız farklı şov ve mini dizi ile sinematik evrenini canlandırdı. Çok sayıda farklı çizgi roman kaynağı malzemesiyle MCU, evrenlerini genişletmek için aralarından seçim yapabileceğiniz en havalı karakterlere sahip. Bu karakterler arasında pek çok seçenek varken hayranlar, hangi şovun kendi ilgi alanlarına ve kişiliklerine en uygun olacağı konusunda kararsız kalabilir. Neyse ki onlar için, zodyakın on iki işareti ve bunlara karşılık gelen türleri, hangi şovun izleneceğine karar vermede yardımcı olabilir. Beyazperde'nin haberine göre, burcunuza göre izlemeniz gereken MCU dizileri şöyle...