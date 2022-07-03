Burcunuza göre hangi Marvel dizisini seyretmelisiniz?

Haberler | 03.07.2022 - 16:37
Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Marvel, tüm farklı karakterlerini bir araya getiren sayısız farklı şov ve mini dizi ile sinematik evrenini canlandırdı. Çok sayıda farklı çizgi roman kaynağı malzemesiyle MCU, evrenlerini genişletmek için aralarından seçim yapabileceğiniz en havalı karakterlere sahip. Bu karakterler arasında pek çok seçenek varken hayranlar, hangi şovun kendi ilgi alanlarına ve kişiliklerine en uygun olacağı konusunda kararsız kalabilir. Neyse ki onlar için, zodyakın on iki işareti ve bunlara karşılık gelen türleri, hangi şovun izleneceğine karar vermede yardımcı olabilir. Beyazperde'nin haberine göre, burcunuza göre izlemeniz gereken MCU dizileri şöyle...
KOÇ BURCU
Falcon And The Winter Soldier
BOĞA BURCU
Iron Fist
İKİZLER BURCU
Moon Knight
YENGEÇ BURCU
WandaVision
ASLAN BURCU
Loki
BAŞAK BURCU
Agent Carter
TERAZİ BURCU
Cloak & Dagger
AKREP BURCU
Jessica Jones
YAY BURCU
What If...?
OĞLAK BURCU
Daredevil
KOVA BURCU
Agents of S.H.I.E.L.D.
BALIK BURCU
Hawkeye