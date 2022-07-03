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Burcunuza göre hangi Marvel dizisini seyretmelisiniz?

Haberler | 03.07.2022 - 16:37

Hangi dizi, hangi burca hitap ediyor? İşte Marvel Sinematik Evreni dizileri ve burçlar...

Burcunuza göre hangi Marvel dizisini seyretmelisiniz? - 1

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde , tüm farklı karakterlerini bir araya getiren sayısız farklı şov ve mini dizi ile sinematik evrenini canlandırdı. Çok sayıda farklı çizgi roman kaynağı malzemesiyle MCU, evrenlerini genişletmek için aralarından seçim yapabileceğiniz en havalı karakterlere sahip. Bu karakterler arasında pek çok seçenek varken hayranlar, hangi şovun kendi ilgi alanlarına ve kişiliklerine en uygun olacağı konusunda kararsız kalabilir. Neyse ki onlar için, zodyakın on iki işareti ve bunlara karşılık gelen türleri, hangi şovun izleneceğine karar vermede yardımcı olabilir. Beyazperde'nin haberine göre, burcunuza göre izlemeniz gereken MCU dizileri şöyle...

Burcunuza göre hangi Marvel dizisini seyretmelisiniz? - 2

KOÇ BURCU

Falcon And The Winter Soldier

Burcunuza göre hangi Marvel dizisini seyretmelisiniz? - 3

BOĞA BURCU

Iron Fist

Burcunuza göre hangi Marvel dizisini seyretmelisiniz? - 4

İKİZLER BURCU

Moon Knight

Burcunuza göre hangi Marvel dizisini seyretmelisiniz? - 5

YENGEÇ BURCU

WandaVision

Burcunuza göre hangi Marvel dizisini seyretmelisiniz? - 6

ASLAN BURCU

Loki

Burcunuza göre hangi Marvel dizisini seyretmelisiniz? - 7

BAŞAK BURCU

Agent Carter

Burcunuza göre hangi Marvel dizisini seyretmelisiniz? - 8

TERAZİ BURCU

Cloak & Dagger

Burcunuza göre hangi Marvel dizisini seyretmelisiniz? - 9

AKREP BURCU

Jessica Jones

Burcunuza göre hangi Marvel dizisini seyretmelisiniz? - 10

YAY BURCU

What If...?

Burcunuza göre hangi Marvel dizisini seyretmelisiniz? - 11

OĞLAK BURCU

Daredevil

Burcunuza göre hangi Marvel dizisini seyretmelisiniz? - 12

KOVA BURCU

Agents of S.H.I.E.L.D.

Burcunuza göre hangi Marvel dizisini seyretmelisiniz? - 13

BALIK BURCU

Hawkeye

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