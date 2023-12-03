Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören ardından Taksim Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı - 1

Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap tedavi gördüğü hastanede 1 Aralık Cuma günü 79 yaşında hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde usta oyuncu için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Gürzap'ın cenazesi daha sonra Taksim Camii'ne getirildi. Cenaze namazından önce Gürzap'ın eşi Arsen Gürzap, kızları Elif Gürzap İnanılır ve Ayşe Gürzap cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı.

N-LIFE HABERLERİ

Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı - 2

Cenaze namazına Gürzap ailesinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, tiyatro ve sinema camiasından çok sayıda oyuncu arkadaşı katıldı. Can Gürzap'ın cenazesi defnedilmek üzere Sapanca Kırkpınar'da bulunan aile kabristanına uğurlandı.

Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı - 3

"HEM BABAMI HEM İLHAM KAYNAĞIMI HEM PATRONUMU, HER ŞEYİMİ KAYBETTİM"

Elif Gürzap İnanılır, "Konuşmakta zorlanıyorum. Bir tek ben babamı kaybetmedim. Türkiye önemli bir insanını kaybetti. Ama ben hem babamı hem ilham kaynağımı hem patronumu, her şeyimi kaybettim. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Teşekkür ediyorum" dedi.

Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı - 4

Cenaze törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül ise, "Türk tiyatrosu önemli bir ismini kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, ailesine sabır diliyorum. Arkadaşlarımızla birlikte son görevimizi yaptık. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı - 5

Sinema ve tiyatro sanatçısı Can Gürzap için ilk olarak sabah saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve Gürzap'ın hayatını anlatan kısa video ile başlayan törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçının kaybı dolayısıyla büyük bir üzüntü içinde olduklarını belirtti.

Gürzap'ın Türk sanat dünyasının çok önemli bir ismi olduğunu anlatan Ersoy, "Sanat, onun yaşamının ilham kaynağıydı. 79 yıllık ömrünü sadece sanata vakfetmiş birinden bahsediyorum. Çok sayıda genç sanatçının yetişmesine katkısı oldu, bu uğurda çok emekler verdi" dedi.

Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı - 6

Bakan Ersoy, Gürzap'ın İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nün kuruluşunda yer aldığına değinerek, "Tiyatro başta olmak üzere sanatın birçok koluna katkısı olmuş bir değerimizdi. Kendisini ilk olarak 5 yıl önce Sakarya'da trafik kazası geçirdikten sonra hasta yatağında ziyaret ettiğim zaman tanımıştım. Zarafetini ve nezaketini o zaman fark etmiştim. Hasta yatağındaki davranışları bile ne kadar değerli biri olduğunu hissettiriyordu. Kendisini hiçbir zaman unutmayacağım. Bizlere düşen, onun bize bıraktığı mirası gelecek nesillere aktarabilmek, bize verdiği öğütleri gelecek nesillere taşımak için elimizden gelen çabaları göstermek" ifadelerini kullandı.

Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı - 7

"BU TOPLUM ONUN HAKKINI NASIL ÖDER ONU BİLEMEM"

Sanatçının yakın dostlarından oyuncu Atsız Karaduman ise Gürzap ile 1974'te tanıştığını kaydederek, "İngiltere'den döndükten sonra Marmara Devlet Konservatuvarında hocam olmuştu. Daha sonra İstanbul'a geldiğinde hocalığın ötesinde arkadaş, dost olduk, sırdaş ve dert ortağı olduk" ifadesini kullandı.

Karaduman, şöyle devam etti:

"Tiyatroda hem oyuncu olacaksınız, hem yönetmen olacaksınız, o yetmeyecek. Radyoya hem oyuncu hem yönetmen olacaksınız, o da yetmeyecek. Televizyonda ve sinemada oyuncu ve yönetmen olacaksınız. O da yetmeyecek bir de üstüne oyun yazacaksınız. Bu her babayiğidin harcı değildir. İşte o yiğit şimdi burada yatıyor. O, işten kazandığı paralarla bu ülkenin evlatları için okul açtı, binlerce insan yetiştirdi. Bu toplum onun hakkını nasıl öder onu bilemem. Hocam oturmayı, kalkmayı, yemeyi içmeyi, giyinmeyi, adabımuaşereti, konuşmayı çok iyi bilirdi. Bundan sonra onun öğretilerini devam ettirmek bizim görevimiz."

Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı - 8

Sinema ve tiyatro sanatçısı Işıl Yücesoy da konuşmasında, "Can çok donanımlı, çok bilgili bir adamdı. Bu ülkeye çok layık olmuş, ömür boyu hatırlayacağımız bir kişi. Bunun yanında çok zarif, şık bir adamdı" değerlendirmesinde bulundu.

Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı - 9

Etkinliğin ardından tiyatro sanatçısı Melek Baykal gazetecilere, Gürzap'ın çok değerli bir tiyatrocu olduğunu belirterek, "Duruşuyla, tarzıyla, giyimiyle, kuşamıyla bambaşka bir insandı Can Gürzap. Yeri asla dolmayacak" dedi.

Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı - 10

CAN GÜRZAP KİMDİR?

İstanbul'da 1944'de dünyaya gelen sanatçı, ilk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan aldı. 1962'de Kadıköy Maarif Kolejini tamamladıktan sonra, 1963'te Ankara Devlet Konservartuvarı Tiyatro Bölümüne başladı.

Gürzap, Milli Eğitim Bakanlığının bursu ile Londra'da Central School of Speech and Drama'da hem oyunculuk eğitmenliği, ses nefes ve konuşma eğitimi ile reji eğitimi gördü.

Türkiye'ye döndükten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde öğretmen, Devlet Tiyatrosunda da oyuncu ve yönetmen olarak çalışan usta oyuncu, 1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürlüğüne atandı.

Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı - 11

Gürzap, aynı zamanda İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nün kuruluşunda yer aldı ve öğretmen olarak derslere girdi. Bu okulda 3 sene öğretmenlik yapan Can Gürzap, tiyatro müdürlüğü görevini 1980'e kadar sürdürdü, ardından 1983'te Turgut Özakman zamanında yeniden bu göreve atandı ve 1986'da ayrıldı.

TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırlayan usta sanatçı, çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yaptı.

Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı - 12

Kurucusu olduğu doğru, güzel, etkileyici konuşma eğitimi veren "Dialog" adlı okulda da çalışmalar yapan Gürzap, Devlet Tiyatrolarında 40'a yakın oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı.

Sinema ve aralarında "Kartallar Yüksek Uçar", "Ateşten Günler", "Yorgun Savaşçı", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Medcezir"in bulunduğu birçok dizide de yer alan Gürzap, "Tiyatro Dialog" adıyla kendi tiyatro topluluğunu da kurmuştu.

Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı - 13
Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı - 14
Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı - 15
Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı - 16
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