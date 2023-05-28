Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar'a tebrik mesajları yağdı

76. Cannes Film Festivali’nde, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki performansıyla Merve Dizdar'a verildi.
Merve Dizdar adı anons edilirken önce büyük şaşkınlık ve ardından mutluluk yaşadı.
Dizdar'ın ödül konuşmasında ise kadın hakları vurgusu öne çıktı.
Filmdeki "Nuray" karakterini tanımak için çok çalışmasına gerek kalmadığını belirten Dizdar, "Yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nurayların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor" dedi.
Dizdar konuşmasını, "Bu ödülü, Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum" diyerek bitirdi.
Merve Dizdar, böylelikle Cannes Film Festivali'nde oyuncu olarak ödül kazanan 3'üncü Türk oldu.
Cannes Film Festivali'nde bu dalda ilk ödülleri, yine Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Uzak" ile 2003'te Mehmet Emin Toprak ile Muzaffer Özdemir kazanmıştı.
Merve Dizdar, 20 yıl aradan sonra aynı ödüle layık görülerek büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı.
Dizdar'a bu başarısından dolayı sosyal medyadan destek ve tebrik mesajları yağdı.
Merve Dizdar Twitter'da trend topic oldu.
Tebrik mesajı paylaşan isimlerin başında Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu, "Cannes Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Merve Dizdar'ı yürekten kutluyorum." dedi.
Dizdar'ın ödül konuşmasında söylediği, "Türkiye’de hakkettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara" sözünü alıntılayan CHP lideri, "Bugün hep birlikte demokrasiyi armağan edeceğiz." ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Ne güzel haber. Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar’ı tebrik ediyorum." dedi.
Armağan Çağlayan ise, "Merve Dizdar Cannes Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu seçildi. Tebrikler Merve Dizdar …. İyi haberlerin başlangıcı olsun … " ifadelerini kullandı.
Ünlü komedyen ve yönetmen Cem Yılmaz da mesajında, "Başarıların,mutluluğun daim olsun... Merve Dizdar Cannes 2023 en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu." diye yazdı.
Hülya Koçyiğit: Sevgili Merve, seni gönülden tebrik ediyorum. Başarın ve alkışın bol olsun.
Gani Müjde: İlk güzel haber Merve Dizdar'dan geldi. Darısı diğer güzel haberlerin başına. Anladın sen onu...
Berna Laçin: Harikasın Merve Dizdar. Hiç tanışmadım ama çoook mutlu ve gururlu hissediyorum , helal olsun.
Mert Fırat: Kadın oyuncu dalında ödülü Nuri Bilge Ceylan imzalı “Les Herbes Secs” filmindeki rolüyle Merve Dizdar aldı. Gurur ve moral kaynağı.
Erol Evgin: Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı “Kuru Otlar Üstüne” filmindeki rolüyle Cannes Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar' yürekten kutluyorum.
Ne büyük gurur...
Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmi, Türkiye'de 12 Temmuz 2023'te sinemalarda vizyona girecek.