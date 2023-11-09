Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi için geri sayım başladı

"DÜNYA ROCK MÜZİK TARİHİNDE İLK 10'DA HATTA İLK 5’TE"

Cem Karaca Türkiye müzik tarihinde değil, dünya müzik tarihinde de çok özel bir yere sahip diyen yönetmen Yüksel Aksu, “Birçok müzik otoritesine sordum, yaptığım akademik araştırmalarda da gördüm ki Cem Karaca dünya rock müzik tarihinde ilk 10'da hatta ilk 5’te” dedi.

Kişisel hayatında çok özel yeri olduğunu söyleyen Aksu “Çocukluğumda tütün tarlalarında çalışırken radyoda, ''Beyaz Atlı Şimdi Geçti Buradan'' ya da ''Namus Belası'' çalmaya başladığında bütün kadınlar dururdu, radyonun başına toplanırdı, ben de küçük bir çocuk olarak onu dinlerdim. Gel zaman git zaman genç oldum. Söylemesi ayıp solcu oldum. O zaman yasaklıydı ve gençlik yıllarımızda kasetlerini gizli gizli çoğaltıp günlerce gecelerce dinlerdik” dedi.

Sanatsal serüveninde Cem Karaca’dan ilham aldığını belirten Aksu “Zaman içerisinde kendi sanatsal serüvenimde onların yaptıkları ulusal, yerel, evrensel değerleri bir arada toplayıp hem geniş kitlelere hem de daha elit kesimlere ulaşabilme kabiliyeti üzerine çalıştım. Sinemamda da bunu yapmaya çalışıyorum. Kör topal, karınca kararınca... Benim için Cem Karaca sadece bir müzisyen biyografisi değil, bir Cumhuriyet biyografisidir… Bir Türkiye biyografisidir. Aynı zamanda da bir sanatsal açılıştır, cereyandır, bir yol haritasıdır” dedi.