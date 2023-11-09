Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi için geri sayım başladı
Cem Karaca’nın hayatını sinemaya taşımaya hazırlanan Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi için geri sayım başladı. Basın toplantısında film ekibiyle buluşan İsmail Hacıoğlu, "Cem Karaca benim de çocukluk kahramanlarımdan birisiydi" dedi. Filmin yönetmeni Yüksel Aksu ise "Cem Karaca dünya rock müzik tarihinde ilk 10'da hatta ilk 5’te” ifadelerini kullandı.
Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın hayatını anlatan Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman, Melisa Döngel, Kubilay Tunçer gibi oyuncuların rol aldığı filmin danışmanlığını ise Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca yapıyor.
Başrolünü İsmail Hacıoğlu’nun oynadığı, yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun yaptığı merakla beklenen filmin basın toplantısı gerçekleşti. Film ekibi, Cem Karaca’nın Gözyaşları filmine dair görüşlerini dile getirdi.