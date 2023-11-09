Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi için geri sayım başladı

Cem Karaca’nın hayatını sinemaya taşımaya hazırlanan Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi için geri sayım başladı. Basın toplantısında film ekibiyle buluşan İsmail Hacıoğlu, "Cem Karaca benim de çocukluk kahramanlarımdan birisiydi" dedi. Filmin yönetmeni Yüksel Aksu ise "Cem Karaca dünya rock müzik tarihinde ilk 10'da hatta ilk 5’te” ifadelerini kullandı.

Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi için geri sayım başladı - 1

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın hayatını anlatan Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman, Melisa Döngel, Kubilay Tunçer gibi oyuncuların rol aldığı filmin danışmanlığını ise Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca yapıyor. 

Başrolünü İsmail Hacıoğlu’nun oynadığı, yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun yaptığı merakla beklenen filmin basın toplantısı gerçekleşti. Film ekibi, Cem Karaca’nın Gözyaşları filmine dair görüşlerini dile getirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi için geri sayım başladı - 2

"DÜNYA ROCK MÜZİK TARİHİNDE İLK 10'DA HATTA İLK 5’TE"

Cem Karaca Türkiye müzik tarihinde değil, dünya müzik tarihinde de çok özel bir yere sahip diyen yönetmen Yüksel Aksu, “Birçok müzik otoritesine sordum, yaptığım akademik araştırmalarda da gördüm ki Cem Karaca dünya rock müzik tarihinde ilk 10'da hatta ilk 5’te” dedi. 

Kişisel hayatında çok özel yeri olduğunu söyleyen Aksu “Çocukluğumda tütün tarlalarında çalışırken radyoda, ''Beyaz Atlı Şimdi Geçti Buradan'' ya da ''Namus Belası'' çalmaya başladığında bütün kadınlar dururdu, radyonun başına toplanırdı, ben de küçük bir çocuk olarak onu dinlerdim. Gel zaman git zaman genç oldum. Söylemesi ayıp solcu oldum. O zaman yasaklıydı ve gençlik yıllarımızda kasetlerini gizli gizli çoğaltıp günlerce gecelerce dinlerdik” dedi. 

Sanatsal serüveninde Cem Karaca’dan ilham aldığını belirten Aksu “Zaman içerisinde kendi sanatsal serüvenimde onların yaptıkları ulusal, yerel, evrensel değerleri bir arada toplayıp hem geniş kitlelere hem de daha elit kesimlere ulaşabilme kabiliyeti üzerine çalıştım. Sinemamda da bunu yapmaya çalışıyorum. Kör topal, karınca kararınca... Benim için Cem Karaca sadece bir müzisyen biyografisi değil, bir Cumhuriyet biyografisidir… Bir Türkiye biyografisidir. Aynı zamanda da bir sanatsal açılıştır, cereyandır, bir yol haritasıdır” dedi. 

Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi için geri sayım başladı - 3

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE İNANILMAZ BİR ÇALIŞMA SERGİLEDİ"

Aksu “Bir sürü biyografinin arasında Cem Karaca'nın bana gelmesi büyük bir kısmet. Hatta çekmek için değişik lobiler bile yapmıştım. Kar etmedi. Aylar sonra proje kendi kısmetiyle bana geldi” dedi. 

Yönetmen filmde Cem Karaca rolüne hayat veren İsmail Hacıoğlu’nun performansı içinse; “Gözümün önünde inanılmaz bir çalışma sergiledi. Hep duyarız Robert De Niro şöyle çalışmış, Al Pacino böyle çalışmış... Haftalarca hatta aylarca ses, beden dili, biyografik çalışmalar, müzik direktörü Cem Öğet’le görüşmeler... Sanki bir doktora tezi yapıyormuş gibi hazırlanmış. Açıkçası filmde şarkıları playback olarak kullanmayı düşünüyordum. Öyle bir söyledi ki, etkilenmemek elde değildi. İnanılmaz bir duygu koydu şarkılara. Yeni bir ruh koydu ve bana çok büyük feyzler verdi” dedi.

Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi için geri sayım başladı - 4

"ÇOCUKLUK KAHRAMANLARIMDAN BİRİSİYDİ"

Filmde, efsanevi şarkıcı Cem Karaca’yı canlandıran İsmail Hacıoğlu “Çok güzel bir ekip bir araya geldi. Yaklaşık iki aydır çekimler sürüyor, bitmek üzere... Sete çıkmadan bir buçuk ay önce de filmin müziklerini yapan Cem Öğet ile stüdyoda şarkılar üzerinde çalışmaya başladık. Güzel de oldu gibi duruyor ama seyirci karar verecek günün sonunda. Ben çok heyecanlıyım kendi adıma. Cem Karaca benim de çocukluk kahramanlarımdan birisiydi. Bir sürü şey öğrendim kendisinden ama bir yerde bir zulüm varsa, mesela İsrail'de yaşananlar gibi, ‘Yaşasın özgür Filistin’ diyebiliyorsak  korkusuzca, Babadan (Cem Karaca) öğrendik, abilerimizden öğrendik. Aynı mahalleliyiz, Bakırköy'lü olmak da ayrı bir onur ve gurur veriyor bana” dedi.

Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi için geri sayım başladı - 5

"ÇOK BÜYÜK HAYRANIYDIM"

Yasemin Yalçın’ın çok büyük hayranı olduğunu söyleyen Hacıoğlu “Kendisiyle oynamak çok büyük gurur, çok büyük hayranıydım. Bu filmde denk gelince inanamadım” dedi.  İsmail Hacıoğlu sözlerini “Çok heyecanlıyız, son söz tabii ki Türk halkının olacak. Böyle bir rolü oynamaktan sonra derece mutlu ve gururluyum. Çok teşekkür ederim” dedi. 

Karaca’nın annesi Toto Karaca rolüyle izleyeceğimiz ünlü isim Yasemin Yalçın “Üç aylık büyük bir emek var. Bu işe girmemde, baş koymamda önemli sebepler var. Bunlardan bir tanesi Yüksel Aksu'dur. Çok önemli bir yönetmendir, ruhuna, gözüne ve kadrajına çok inandığım bir kişidir” dedi.

Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi için geri sayım başladı - 6

"ÇOK ÖNEMLİ BİR TİYATRO OYUNCUSUDUR"

Toto Karaca rolü için teklifin Yüksel Aksu’dan geldiğini ve onay verdiği anda pişman olduğunu söyleyen Yalçın “Onay verdiğim anda bir pişmanlığa da girdim açıkçası. Çünkü Cem Karaca'nın yanında, bir döneme damgasını vuran Toto Karaca var. Çok önemli bir tiyatro oyuncusudur. Bu işe bayrak açmış kahramanlardan birisidir. Zira onun döneminde yani Müslüman kadınların sahneye çıkmadığı dönemde bu topraklarda sahneye çıkma kahramanlığını göstermiş bir kadın. Onu oynamak ve hayatına dem vurmak gerçekten büyük bir iş. Yüksel Bey'e ‘olur’ dedim ama sonra açayım telefonu oynamıyorum diyeyim ikilemlerini çok yaşadım. Çok sancılar çektim. Onun ruhuna girmeye çalıştım” dedi.

Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi için geri sayım başladı - 7

"GURUR DUYDUĞUMU DÜŞÜNDÜĞÜM BİR İŞ YAPIYORUM"

Filmde Cem Karaca’nın babası Mehmet Karaca, rolüyle izleyeceğimiz Fikret Kuşkan yaklaşık otuz yıldır arkadaş oldukları Yüksel Aksu’yla ilk kez çalıştıklarını belirterek konuşmasına başladı. 

Mehmet Karaca’yla ilgili fazla belge olmadığı için kendi araştırmaları ve yönetmenin verdiği ipuçlarından yola çıkarak bir karakter yarattığını sözlerine ekledi.  Fikret Kuşkan “Yönetmenim ile, ekibim ile birlikte gurur duyduğumu düşündüğüm bir iş yapıyorum. Elimizden geldiğince çok sık dokuyup kaneviçe gibi işleyerek, 6 hafta boyunca hiçbir sahneyi boş bırakmadan çalıştık.” dedi. 

Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi için geri sayım başladı - 8

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminde sanatçının teyzesi rolünde izleyeceğimiz usta oyuncu Meral Çetinkaya, filmde çok az rolü olduğunu ancak böyle güzel bir ekiple çalışmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Çetinkaya “Filmde benim işim çok azdı. Umarım yönetmenimiz istediği şeyi benden almıştır. Oynadığım rol Toto Karaca'nın teyzesi 'Vartiter İrma Felekyan”. Bu meyanda Türk tiyatrosuna Ermeni asıllı vatandaşların büyük katkısı hatta temellerini atmalarını anmamız lazım” dedi. 

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