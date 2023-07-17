Christopher Nolan'dan Oppenheimer'da gerçek atom bombası kullanmasını bekleyenlere yanıt

Gösterime girmesine sayılı günler kala Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan, filmin çekimleri sırasında gerçek atom bombası kullandığını düşünen hayranlarına yanıt verdi.

Christopher Nolan'dan Oppenheimer'da gerçek atom bombası kullanmasını bekleyenlere yanıt - 1

Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Oppenheimer" filmi, yılın en merak edilen filmlerinden biri arasında yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Christopher Nolan'dan Oppenheimer'da gerçek atom bombası kullanmasını bekleyenlere yanıt - 2

Cillian Murphy filmde; nükleer silahların geliştirilmesinde büyük rol oynayan teorik fizikçi J. Robert Oppenheimer'ı canlandırıyor.

Christopher Nolan'dan Oppenheimer'da gerçek atom bombası kullanmasını bekleyenlere yanıt - 3

"GURUR VERİCİ AMA BİRAZ KORKUTUCU"

Bütçesi 180 milyon dolar olan Oppenheimer'ın büyük bölümünün gerçekçi efektler kullanılarak çekilmesi bekleniyordu.

Hollywood Reporter'a konuşan 52 yaşındaki Nolan, Oppenheimer için gerçek atom bombası patlatacağını düşünen bir hayran kitlesi olduğunu açıkladı. 

Christopher Nolan'dan Oppenheimer'da gerçek atom bombası kullanmasını bekleyenlere yanıt - 4

Ünlü yönetmen, "İnsanların benim bu kadar uç bir şey yapabileceğimi düşünmesi bir yandan gurur verici ama bir yandan da biraz korkutucu" dedi.

Christopher Nolan'dan Oppenheimer'da gerçek atom bombası kullanmasını bekleyenlere yanıt - 5

ÖVGÜ YAĞDI

Atom bombasının yapılışını konu alan "Oppenheimer"ın dünya prömiyerinin ardından ilk tepkiler gelmeye başladı. Kai Bird ve Martin Sherwin'in Pulitzer Ödüllü biyografisi "American Prometheus"a dayanan filme övgü yağdı.

Christopher Nolan'dan Oppenheimer'da gerçek atom bombası kullanmasını bekleyenlere yanıt - 6

İşte "Oppenheimer"a gelen bazı yorumlar:

"OPPENHEIMER...inanılmaz bir film. Akla gelen kelime 'korkutucu'. Nolan çekici en şaşırtıcı, sarsıcı şekilde yere indirene kadar, durmadan tempolu,  ayrıntılı, karmaşık bir tarihsel drama inşa ediyor ve inşa ediyor ve inşa ediyor." - Bilge Ebiri, Vulture

"Oyuncu kadrosu genel olarak inanılmaz... Ludwig Göransson'ın müziği başlı başına bir başyapıt." - Gregory Ellwood, The Playlist

"Christopher Nolan imzalı Oppenheimer, gerçekçi ve öz bir adaptasyon olması, Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon ve diğer oyuncuların performanslarıyla gerçek bir başarı örneği." - Lindsey Bahr, Associated Press.

"Son dönemin Amerikan sineması düşünüldüğünde, görsel ustalığı, en derin karakterlerle bir araya getirmesiyle Oppenheimer şüphesiz Christopher Nolan'ın en başarılı filmi." - Kenneth Turan, The Los Angeles Times

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