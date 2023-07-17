Christopher Nolan'dan Oppenheimer'da gerçek atom bombası kullanmasını bekleyenlere yanıt

İşte "Oppenheimer"a gelen bazı yorumlar:

"OPPENHEIMER...inanılmaz bir film. Akla gelen kelime 'korkutucu'. Nolan çekici en şaşırtıcı, sarsıcı şekilde yere indirene kadar, durmadan tempolu, ayrıntılı, karmaşık bir tarihsel drama inşa ediyor ve inşa ediyor ve inşa ediyor." - Bilge Ebiri, Vulture

"Oyuncu kadrosu genel olarak inanılmaz... Ludwig Göransson'ın müziği başlı başına bir başyapıt." - Gregory Ellwood, The Playlist

"Christopher Nolan imzalı Oppenheimer, gerçekçi ve öz bir adaptasyon olması, Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon ve diğer oyuncuların performanslarıyla gerçek bir başarı örneği." - Lindsey Bahr, Associated Press.

"Son dönemin Amerikan sineması düşünüldüğünde, görsel ustalığı, en derin karakterlerle bir araya getirmesiyle Oppenheimer şüphesiz Christopher Nolan'ın en başarılı filmi." - Kenneth Turan, The Los Angeles Times