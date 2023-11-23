Çığlık 7'de kriz büyüyor: Jenna Ortega da ayrıldı

Filistin’e destek mesajı yayınlayan oyuncu Melissa Barrera'nın Çığlık 7 filminin kadrosundan atılmasının ardından oyuncu Jenna Ortega da seriden ayrıldığını duyurdu.

Çığlık 7'de kriz büyüyor: Jenna Ortega da ayrıldı - 1

FİLİSTİN'E DESTEK VERDİ, SERİDEN ÇIKARILDI

"Scream" (Çığlık) serisinin yıldızı, Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, Filistin'e destek mesajı yazmasının ardından Çığlık 7 filminin kadrosundan çıkarıldı. 33 yaşındaki oyuncunun Filistin'i destekleyen Instagram mesajlarının ardından seriden çıkarıldığı duyuruldu.

N-LIFE HABERLERİ

Çığlık 7'de kriz büyüyor: Jenna Ortega da ayrıldı - 2

O DA AYRILDI

Barrera ile bir önceki filmde birlikte rol alan ABD'li oyuncu Jenna Ortega da Çığlık 7'de yer almayacağını duyurdu.

Çığlık 7'de kriz büyüyor: Jenna Ortega da ayrıldı - 3

NEDEN AYRILDI?

Wednesday adlı diziyle şöhreti yakalayan Jenna Ortega'nın ayrılma sebebi olarak ise rol arkadaşının filmden çıkarılması gösterildi. Ancak, Ortega'nın seriden ayrılma sebebinin dünyada fenomen haline gelen Wednesday dizisi olduğu ortaya çıktı.

Çığlık 7'de kriz büyüyor: Jenna Ortega da ayrıldı - 4

Oyuncunun Wednesday dizisinin 2. sezon çekimleri nedeniyle Çığlık 7'de yer alamayacağı belirtildi. Öte yandan oyuncu, grev nedeniyle ertelenen Beetlejuice filminin çekimlerine devam edecek.

Çığlık 7'de kriz büyüyor: Jenna Ortega da ayrıldı - 5

STÜDYO BİLİYORDU

Filmin yapımcılığını üstlenen Spyglass stüdyosunun bundan, Barrera'yı kovmadan önce haberdar olduğu belirtiliyor.

Çığlık 7'de kriz büyüyor: Jenna Ortega da ayrıldı - 6

Oyuncu, Wednesday dizisindeki rolüyle televizyon kategorisinde Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi.

Çığlık 7'de kriz büyüyor: Jenna Ortega da ayrıldı - 7

ESKİ İSİMLER GERİ DÖNEBİLİR

Barrera'nın kovulması ve Ortega'nın ayrılmasının ardından yapımcıların Scream 7 için Neve Campbell, Courtney Cox ve Patrick Dempsey'i istediği ortaya çıktı. Dempsey 2000 yapımı Çığlık 3 filminde rol almıştı.

Çığlık 7'de kriz büyüyor: Jenna Ortega da ayrıldı - 8

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Çığlık 7'nin 2025'te vizyona girmesi planlanıyordu ancak şu an kadronun yeniden şekillenmesi nedeniyle bu tarih değişebilir.

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