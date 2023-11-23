Çığlık 7'de kriz büyüyor: Jenna Ortega da ayrıldı
Filistin’e destek mesajı yayınlayan oyuncu Melissa Barrera'nın Çığlık 7 filminin kadrosundan atılmasının ardından oyuncu Jenna Ortega da seriden ayrıldığını duyurdu.
FİLİSTİN'E DESTEK VERDİ, SERİDEN ÇIKARILDI
"Scream" (Çığlık) serisinin yıldızı, Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, Filistin'e destek mesajı yazmasının ardından Çığlık 7 filminin kadrosundan çıkarıldı. 33 yaşındaki oyuncunun Filistin'i destekleyen Instagram mesajlarının ardından seriden çıkarıldığı duyuruldu.