Çığlık 7'de kriz büyüyor: Jenna Ortega da ayrıldı

NEDEN AYRILDI?

Wednesday adlı diziyle şöhreti yakalayan Jenna Ortega'nın ayrılma sebebi olarak ise rol arkadaşının filmden çıkarılması gösterildi. Ancak, Ortega'nın seriden ayrılma sebebinin dünyada fenomen haline gelen Wednesday dizisi olduğu ortaya çıktı.