Coachella Festivali'nin ilk haftasında ünlüler geçidi

Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında gösterilen, ABD'nin en büyük festivali Coachella'ya Will Smith damga vurdu. Karakteri gibi giyinen Oscar'lı oyuncu, Siyah Giyen Adamlar filminin şarkısını seslendirdi. No Doubt grubunun yıllar sonra buluştuğu festivalde birbirinden unutulmaz anlar yaşandı. İşte Coachella Festivali'nden yansıyanlar...

Coachella Festivali'nin ilk haftasında ünlüler geçidi - 1

Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı Coachella Müzik ve Sanat Festivali başladı. Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında gösterilen festival bu yıl 12-14 Nisan ve 19-21 Nisan tarihlerinde düzenleniyor.

Gelecek hafta yeni isimlere ev sahipliği yapacak olan festivalin ilk hafta sonu geride kaldı.

İşte Coachella'dan yansıyanlar...

N-LIFE HABERLERİ

Coachella Festivali'nin ilk haftasında ünlüler geçidi - 2

90'LARA DÖNÜŞ

"Don't Speak" şarkısıyla akıllarda yer eden No Doubt grubu yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Olivia Rodrigo düeti ise gecenin en büyük sürprizi oldu.

Coachella Festivali'nin ilk haftasında ünlüler geçidi - 3

FESTİVALİN EN DİKKAT ÇEKİCİ ŞOVU

Kendine has tarzıyla adından söz ettien ABD'li şarkıcı Doja Cat, sürpriz konuklarıyla sahnede unutulmaz bir şova imza attı.

En hit şarkılarını seslendirmek yerine yeni şarkılarını seslendirmeyi tercih eden Doja Cat, enteresan dans figürleriyle adından söz ettirdi.

Coachella Festivali'nin ilk haftasında ünlüler geçidi - 4

WILL SMITH SÜRPRİZ YAPTI

Son yıllarda adından Oscar tokadıyla söz ettiren Will Smith, hayranlarına Coachella sahnesinde sürpriz yaptı.

Latin şarkıcı J Balvin'in performansı esnasında "Men in Black" kostümüyle sahneye atlayan Smith, 1997 tarihli Siyah Giyen Adamlar filminin şarkısını seslendirdi.

Coachella Festivali'nin ilk haftasında ünlüler geçidi - 5

Uzay temalı sahnede şarkısını seslendiren ve Will Smith, üç Siyah Giyen Adamlar filminde başrolü üstlendi.

Coachella Festivali'nin ilk haftasında ünlüler geçidi - 6

Milyarder Elon Musk ile birlikteliğiyle adından söz ettiren Grimes ise sahnede talihsizlik yaşadı. Cumartesi akşamı sahneye çıkan Grimes'ın performansı teknik aksaklıklar nedeniyle birkaç kez bölündü.

Şarkıcı daha sonra X hesabından hayranlarından özür diledi.

Coachella Festivali'nin ilk haftasında ünlüler geçidi - 7

TURNE DUYURUSU YAPTI

Shakira Coachella'daki sürpriz konserde "La Fuerte" ve "BZRP Music Sessions, Vol. 53" şarkılarını söyledi.

Ardından 2024 yılının sonunda turneye çıkacağı duyurusunu yapan Shakira, "Sonunda turneye çıkıyoruz. Burada, bu şehirde, kasım ayında başlıyoruz. Sabırsızlanıyorum!" ifadelerini kullandı.

İşte Coachella'dan yansıyanlar...

Coachella Festivali'nin ilk haftasında ünlüler geçidi - 8

Alessandra Ambrosio

Coachella Festivali'nin ilk haftasında ünlüler geçidi - 9

Megan Fox

Coachella Festivali'nin ilk haftasında ünlüler geçidi - 10

Nelly Furtado

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