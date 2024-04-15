Coachella Festivali'nin ilk haftasında ünlüler geçidi
Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında gösterilen, ABD'nin en büyük festivali Coachella'ya Will Smith damga vurdu. Karakteri gibi giyinen Oscar'lı oyuncu, Siyah Giyen Adamlar filminin şarkısını seslendirdi. No Doubt grubunun yıllar sonra buluştuğu festivalde birbirinden unutulmaz anlar yaşandı. İşte Coachella Festivali'nden yansıyanlar...
Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı Coachella Müzik ve Sanat Festivali başladı. Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında gösterilen festival bu yıl 12-14 Nisan ve 19-21 Nisan tarihlerinde düzenleniyor.
Gelecek hafta yeni isimlere ev sahipliği yapacak olan festivalin ilk hafta sonu geride kaldı.
İşte Coachella'dan yansıyanlar...