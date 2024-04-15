Coachella Festivali'nin ilk haftasında ünlüler geçidi

Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı Coachella Müzik ve Sanat Festivali başladı. Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında gösterilen festival bu yıl 12-14 Nisan ve 19-21 Nisan tarihlerinde düzenleniyor.

Gelecek hafta yeni isimlere ev sahipliği yapacak olan festivalin ilk hafta sonu geride kaldı.

İşte Coachella'dan yansıyanlar...