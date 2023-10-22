"Çukurova'nın Efes'i" Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliğine ev sahipliği yapacak
Osmaniye'de bulunan ve "Çukurova'nın Efes'i" olarak adlandırılan Kastabala Antik Kenti'ndeki tiyatro alanında, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Macar sanatçı Tilla Török, 100. Yıl Marşı'nı seslendirecek.
Osmaniye'de bulunan ve tarihi milattan önce 500'lü yıllara dayanan Kastabala Antik Kenti'nde kazı çalışmalarıyla büyük bölümü gün yüzüne çıkarılan tiyatro alanı, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerine ev sahipliği yapacak.
Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan, "Çukurova'nın Efes'i" olarak adlandırılan antik kent, binlerce yılın ardından yeniden kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gözetiminde, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Faris Demir başkanlığında yürütülen kazı ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği antik kentte, tiyatro bölümünün yüzde 80'i, orkestra kısmının ise yüzde 100'e yakını ortaya çıkarıldı.