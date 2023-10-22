"Çukurova'nın Efes'i" Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliğine ev sahipliği yapacak

Bölgede 3 yıl önce başlattıkları kazı çalışmalarına son 1,5 yıldır Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin de dahil olduğunu aktaran Torun, "Burada, yakın zamanda Roma dönemine ait kandil çıkartıldı. Bununla birlikte yine heykel kalıntıları da yakın zamanda çıkarmış olduğumuz kültürel varlıklar arasındadır. Daha önceki süreçte de burada pan yani yarı keçi yarı insan figürleri bulunmuştu. Dolayısıyla burada kültürel varlık anlamında sürekli materyallerle karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Torun, kent için önemli bir yere sahip "Çukurova'nın Efes'ini" tanıtmak, sanatsal ve kültürel etkinliklere açmak için çalıştıklarını belirtti.