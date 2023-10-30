Cumhuriyet'in 100. yılı meydanlardaki coşkulu konserlerle kutlandı
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü büyük şehirlerin meydanlarında ve parklarında coşkulu konserlerle kutlandı. Halkın sokaklara aktığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda her yer kırmızı-beyaza büründü, caddelerde marş sesleri yükseldi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerin coşkulu 100. yıl eğlencelerinden yansıyanlar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıldönümünü görkemli bir etkinlikle kutladı. Hazırlıklarına aylar öncesinden başlanan kutlama programı, Maltepe Etkinlik Alanı’nı hınca hınç dolduran İstanbulluların katılımıyla gerçekleştirildi.