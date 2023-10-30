Cumhuriyet'in 100. yılı meydanlardaki coşkulu konserlerle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü büyük şehirlerin meydanlarında ve parklarında coşkulu konserlerle kutlandı. Halkın sokaklara aktığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda her yer kırmızı-beyaza büründü, caddelerde marş sesleri yükseldi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerin coşkulu 100. yıl eğlencelerinden yansıyanlar...

Cumhuriyet'in 100. yılı meydanlardaki coşkulu konserlerle kutlandı - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıldönümünü görkemli bir etkinlikle kutladı. Hazırlıklarına aylar öncesinden başlanan kutlama programı, Maltepe Etkinlik Alanı’nı hınca hınç dolduran İstanbulluların katılımıyla gerçekleştirildi.

N-LIFE HABERLERİ

Cumhuriyet'in 100. yılı meydanlardaki coşkulu konserlerle kutlandı - 2

“Cumhuriyetin 100. Yılı” gösterisi için, 150 metre uzunluğunda özel bir sahne tasarlandı. Görkemli sahnenin ortasında ise, 16 metre yüksekliğinde "Cumhuriyet Çınarı" yer aldı. Yüzyılın kutlamasına özel hazırlanan 100. yıl özel gösterisinde, usta sanatçı Haluk Bilginer’in seslendirdiği temsili Cumhuriyet ağacı, bir kız çocuğunun hikayesini İstanbullularla paylaştı. Hayallerinin peşinden giden kız çocuğunu, jimnastik sporcusu Doğa Kale canlandırdı.

Cumhuriyet'in 100. yılı meydanlardaki coşkulu konserlerle kutlandı - 3

Yaklaşık 40 dakika süren özel gösteriye, yurt dışından gelen hava ve yer akrobatları eşlik etti.

Cumhuriyet'in 100. yılı meydanlardaki coşkulu konserlerle kutlandı - 4

Türkiye’nin her şehrini temsil eden 81 halk oyunları dansçısı ile İtalya’dan gelen uçan balonlu akrobasi ekibi, Boğaz Köprüsü şeklinde tasarlanan sahnede buluştu.

Cumhuriyet'in 100. yılı meydanlardaki coşkulu konserlerle kutlandı - 5

Zeybekler, modern dans ekipleri, tiyatrocular, Türkiye’nin yurt dışındaki genç gururlarından piyanist İlyun Bürkev, Duman, İskender Paydaş ve Orkestrası, Kubat, Edis ve Sıla yaptıkları gösteriler ve verdikleri konserlerle İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşattı.

Cumhuriyet'in 100. yılı meydanlardaki coşkulu konserlerle kutlandı - 6

Edis, sahnede hayranlarını coşturdu.

Cumhuriyet'in 100. yılı meydanlardaki coşkulu konserlerle kutlandı - 7

Sahnedeki ışıklı gösteriler büyük ilgi gördü.

Cumhuriyet'in 100. yılı meydanlardaki coşkulu konserlerle kutlandı - 8

Zeybek ekibi, İstanbullulardan büyük alkış aldı.

Cumhuriyet'in 100. yılı meydanlardaki coşkulu konserlerle kutlandı - 9

Havai fişek gösterilerinin yapıldığı Cumhuriyetin 100. yılı gösterisinin finali, usta sanatçı Zülfü Livaneli konseriyle yapıldı.

Cumhuriyet'in 100. yılı meydanlardaki coşkulu konserlerle kutlandı - 10

Şişli Belediyesi'nin Maçka Parkı'nda organize ettiği 29 Ekim konserinde Melike Şahin sahne aldı.

Cumhuriyet'in 100. yılı meydanlardaki coşkulu konserlerle kutlandı - 11

Büyük bir kalabalığın izlediği konserde Şahin'in şarkıları hep bir ağızdan söylendi.

Cumhuriyet'in 100. yılı meydanlardaki coşkulu konserlerle kutlandı - 12

İzmir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahne, Kenan Doğulu'nundu.

Cumhuriyet'in 100. yılı meydanlardaki coşkulu konserlerle kutlandı - 13

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına ithafen İkinci Yüzyıl Marşı’nı besteleyen Kenan Doğulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yüz binlerce İzmirliyle birlikte kutladı.

Cumhuriyet'in 100. yılı meydanlardaki coşkulu konserlerle kutlandı - 14

Kültürpark İzmir’de, Cumhuriyet’in 100. yılına yakışan 100 kişilik ekibiyle sahne alan Doğulu, konseri, ilk kez canlı olarak seslendirdiği İkinci Yüzyıl Marşı ile başlattı.

Sanatçı, 10. Yıl Marşı, Gençlik Marşı ve İzmir Marşı’nı yüz binlerce İzmirliyle birlikte söyledi. Sahnede Doğulu’ya İzmirli müzisyenlerden oluşan 30 kişilik Yüzüncü Yıl Korosu ve bayram coşkusunu doruğa çıkaran trampet grubu eşlik etti.

Cumhuriyet'in 100. yılı meydanlardaki coşkulu konserlerle kutlandı - 15

Yaz boyunca Doğulu ile unutulmaz sahne performansları ortaya koyan Dans Fabrika dansçıları, bu önemli günde de sanatçıyı yalnız bırakmadı. Bu sene kariyerinin 30. yılını kutlayan müzisyen, 30 şarkıdan oluşan geniş repertuarıyla unutulmaz bir konsere imza attı.

Cumhuriyet'in 100. yılı meydanlardaki coşkulu konserlerle kutlandı - 16

Doğulu konsere, Özlem Kaya imzalı ve üzerinde 100 adet yıldız bulunan özel bir kostüm ile çıktı. Yakasında ise Mon Reve tarafından yine 100. yıla özel hazırlanan ay yıldızlı ve 100 özel taşlı broş ile sahne aldı.

Cumhuriyet'in 100. yılı meydanlardaki coşkulu konserlerle kutlandı - 17

Ankara'da da 100. yıl coşkusu bir haftaya yayılarak kutlandı. Ankara Kent Orkestrası ile Mehter ve bando takımları kentin cadde, sokak ve simge mekanlar ile prestij parklarında kutlamalar gerçekleştirdi. 

Dünkü kutlamalarda sahne, Murda ve Candan Erçetin'indi. 

Cumhuriyet'in 100. yılı meydanlardaki coşkulu konserlerle kutlandı - 18

Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nde gerçekleşen 100. yıl konserine halkın yoğun katılımı dikkat çekti.

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