Daniel Craig "Bıçaklar Çekildi 3" için imaj değiştirdi

Çekimin ilk gününden bir fotoğraf paylaşan yönetmen, Daniel Craig'in uzun saçlı yeni imajını gözler önüne serdi.



KADRODA KİMLER VAR?



Bıçaklar Çekildi (Knives Out) filminin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Son olarak geçirdiği trajik kazası sonucunda ölümden dönen Jeremy Renner'ın ve Mila Kunis'in filmin kadrosuna dahil olduğu açıklandı.



Şimdiye kadar kadroda yer alacağı duyurulan isimler Josh O'Connor ve Cailee Spaeny Andrew Scott olmuştu. Ayrıca Glenn Close ve Kerry Washington'ın da kadroda olduğu ve Tom Hardy ve Lindsay Lohan ile görüşmeler gerçekleştirildiği iddia edildi.