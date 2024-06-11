Daniel Craig "Bıçaklar Çekildi 3" için imaj değiştirdi

"James Bond" rolüyle akıllarda yer eden İngiliz oyuncu Daniel Craig, yine dedektif rolünde karşımıza çıkacak. Rian Johnson imzalı Bıçaklar Çekildi (Knives Out) serisinin devam filmi için kamera karşısına geçen aktör, imaj değiştirdi.

Daniel Craig "Bıçaklar Çekildi 3" için imaj değiştirdi - 1

YİNE DEDEKTİF ROLÜNDE

Ünlü aktör Daniel Craig’in beşinci ve son kez 007 kodlu ajana hayat verdiği 25’inci James Bond filmi No Time to Die’dan sonra yeni Bond’un kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Craig ise artık yeni projeleriyle gündem geliyor. Oyuncu, Rian Johnson imzalı Bıçaklar Çekildi (Knives Out) serisinin devam filminde rol alacak.

Serinin ilk iki filminde dedektif Benoit Blanc'a hayat veren oyuncu, sevilen karakteri yeniden canlandıracak.

N-LIFE HABERLERİ

Daniel Craig "Bıçaklar Çekildi 3" için imaj değiştirdi - 2

Filmin yönetmeni, "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" adını taşıyan filmden ilk kareyi paylaştı.

Daniel Craig "Bıçaklar Çekildi 3" için imaj değiştirdi - 3

Çekimin ilk gününden bir fotoğraf paylaşan yönetmen, Daniel Craig'in uzun saçlı yeni imajını gözler önüne serdi.

KADRODA KİMLER VAR?

Bıçaklar Çekildi (Knives Out) filminin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Son olarak geçirdiği trajik kazası sonucunda ölümden dönen Jeremy Renner'ın ve Mila Kunis'in filmin kadrosuna dahil olduğu açıklandı.

Şimdiye kadar kadroda yer alacağı duyurulan isimler Josh O'Connor ve Cailee Spaeny Andrew Scott olmuştu. Ayrıca Glenn Close ve Kerry Washington'ın da kadroda olduğu ve Tom Hardy ve Lindsay Lohan ile görüşmeler gerçekleştirildiği iddia edildi.

Daniel Craig "Bıçaklar Çekildi 3" için imaj değiştirdi - 4

VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU

2019 yılında gösterime giren ilk filmin ardından Glass Onion: A Knives Out Mystery filmi 2022'de izleyiciyle buluşmuştu.

Yönetmen, serinin üçüncü filminin 2025 yılında vizyona gireceğini söyledi.

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