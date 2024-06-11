Daniel Craig "Bıçaklar Çekildi 3" için imaj değiştirdi
"James Bond" rolüyle akıllarda yer eden İngiliz oyuncu Daniel Craig, yine dedektif rolünde karşımıza çıkacak. Rian Johnson imzalı Bıçaklar Çekildi (Knives Out) serisinin devam filmi için kamera karşısına geçen aktör, imaj değiştirdi.
YİNE DEDEKTİF ROLÜNDE
Ünlü aktör Daniel Craig’in beşinci ve son kez 007 kodlu ajana hayat verdiği 25’inci James Bond filmi No Time to Die’dan sonra yeni Bond’un kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
Craig ise artık yeni projeleriyle gündem geliyor. Oyuncu, Rian Johnson imzalı Bıçaklar Çekildi (Knives Out) serisinin devam filminde rol alacak.
Serinin ilk iki filminde dedektif Benoit Blanc'a hayat veren oyuncu, sevilen karakteri yeniden canlandıracak.