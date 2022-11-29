Dar gelirli ailelerin çocukları Barış Orkestrası'nda duayenlerle sahne alıyor

GELECEKLERİNDE MÜZİK HAYALİ VAR

Keman çalmayı öğrenen 9 yaşındaki Kumsal Yalın, 1 yıldır Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği'ne geldiğini ve müzikle uğraştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Müzikten hiç kopmayacağını belirten Kumsal Yalın, büyüyünce hem keman çalmak hem de veterinerlik yapmak istediğini dile getirdi.

Orkestranın 12 yaşındaki üyesi Feyzanur Acer ise "Bir enstrüman çalmamı annem istemişti, ben de çok sevdim. Burada olduğum için çok gurur duyuyorum. Müzik bence herkesi kötülükten uzak tutar. O yüzden hep hayatımda olacak" dedi.