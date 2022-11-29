Dar gelirli ailelerin çocukları Barış Orkestrası'nda duayenlerle sahne alıyor

İzmir'de dar gelirli ailelerin çocuklarını müzikle buluşturarak suçtan uzak tutmak amacıyla 2015'te kurulan Barış Çocuk Orkestrası, yeni sezonu 3 Tenor Grubu ile açacak.
İzmir'in Kadifekale, Eşrefpaşa, Agora ve İkiçeşmelik bölgelerinde yaşayan ailelerin çocuklarına müzik eğitimi vermek için 7 yıl önce çalışmalara başlayan soprano Selmin Günöz'ün girişimi, bugün 7-17 yaş arası 157 çocuğun hayatını renklendiriyor.
Gönüllülerin desteğiyle temin edilen 20 kemanla çalışmaya başlayan çocuklar, ilk konserlerinde Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ile sahneye çıktı. Çocuklar, 7 yıl içinde devlet sanatçıları piyanist İdil Biret, orkestra şefi Gürer Aykal gibi dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Ayla Caymaz, Ümit Bulut Korosu, Howard Griffiths, Burhan Öçal, Can Çakmur, Borusan Kuartet gibi sanatçı ve gruplarla sahne aldı.
Yeni sezonu 4 Aralık'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde açmaya hazırlanan Barış Çocuk Orkestrası, bu kez Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Üç Tenor Grubu ile müzikseverlerin karşısına çıkacak.
Şenol Talınlı, Ayhan Uştuk ve Aykut Çınar'dan oluşan Üç Tenor Grubu, Barış Çocuk Orkestrası'nın birlikte sahne aldığı ilk operacılar olacak.
Eşrefpaşa'daki eğitim merkezinde faaliyetlerini sürdüren Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği'nin kurucusu Selmin Günöz, AA muhabirine, çocukları sokağın kötülüklerinden korumak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.
Tehlikelerin başında uyuşturucu, alkol ve sigara kullanımının bulunduğunu kaydeden Günöz, "Biz müzik aracılığıyla çocuklarımızı sokağın tehlikelerinden korumaya çalışıyoruz. Buradaki çocuklarımızın idealleri, umutları var" dedi.
Günöz, orkestrada yer almak için daha çok kız öğrencilerin başvuruda bulunduğunu söyleyerek, "Galiba çocuklarımıza umut aşılıyoruz. Bu da çok güzel bir şey bence. Hepsinin dünyaları değişiyor. Bakış açıları değişiyor. Burada farklı bir müzik eğitimi alıyorlar. Yani bildikleri, dinledikleri müziklerin çok dışında klasik Batı müziği, çok sesli müzik eğitimi alıyorlar ve nitelikli müzik öğreniyorlar. Bu çok önemli" diye konuştu.
Barış Çocuk Orkestrası üyelerinin çok iyi isimlerle sahne aldığını ifade eden Günöz, şöyle devam etti:
"Bizimle ilk konser yapan çok değerli sanatçımız Gülsin Onay oldu. Ona hep minnet borçluyuz. Çünkü onun yaptığı gönüllü konser sayesinde biz orkestramızı genişlettik. Yeni enstrümanlar satın alabildik. Ardından çok değerli sanatçılar bizimle konser yaptılar. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Şimdi bu konseri de Ankara Devlet Opera ve Balesinin çok değerli sanatçılarıyla yapacağız. Çocuklarımız ilk kez operacılara eşlik edecekler, çok heyecanlılar. Umarız güzel bir konser olacak."
Selmin Günöz, öncelikli amaçlarının sanatçı yetiştirmek değil onların suça bulaşmalarını önlemek olduğuna işaret ederek, orkestra bünyesindeki yetenekli çocukları da konservatuvar ile güzel sanatlar liselerine yönlendirdiklerini aktardı.
Keman çalmayı öğrenen 9 yaşındaki Kumsal Yalın, 1 yıldır Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği'ne geldiğini ve müzikle uğraştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
Müzikten hiç kopmayacağını belirten Kumsal Yalın, büyüyünce hem keman çalmak hem de veterinerlik yapmak istediğini dile getirdi.
Orkestranın 12 yaşındaki üyesi Feyzanur Acer ise "Bir enstrüman çalmamı annem istemişti, ben de çok sevdim. Burada olduğum için çok gurur duyuyorum. Müzik bence herkesi kötülükten uzak tutar. O yüzden hep hayatımda olacak" dedi.