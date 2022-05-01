Dar gelirli ailelerin çocuklarından oluşan Barış Çocuk Senfoni Orkestrası büyüyor

Çocukların başarısının gurur verici olduğunu ifade eden Günöz, "3 çocuğumuz konservatuvarı kazandı. Öncelikle o bizim için çok büyük bir gurur oldu. Çünkü sanatçı olacaklar yani harika bir şeydi bu. 2 çocuğumuz da bu yıl güzel sanatlar lisesini kazandılar. Bundan da çok büyük gurur duyduk. İnşallah ileride müzik öğretmeni olacak ya da senfoni orkestralarında sanatçı olarak çalışacaklar. Biz de gururla izleyeceğiz" diye konuştu.