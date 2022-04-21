DC filmleri hangi sıraya göre izlenmeli?

YIRTICI KUŞLAR VE MUHTEŞEM HARLEY QUİNN (2020)

Suicide Squad filmiyle DC evrenine dahil olan Harley Quinn (Margot Robbie) ilk solo filminde de renkli ve eğlenceli bir görsel şölen sunuyor. Joker ile ayrılmasının ardından farklı kadın karakterlerin bir araya geldiği bir ekip kuran Quinn, aksiyon ve eğlencenin had safhada olduğu bir film sunuyor.