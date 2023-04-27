Denis Villeneuve: Dune'un devam filmi aksiyon dolu olacak

"İLK FİLMDEN DAHA İYİ OLACAK"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da Dune'un başrollerinden Rebecca Ferguson, ikinci filmle ilkini kıyaslamıştı.

39 yaşındaki oyuncu, "Devam filminin ilk filmden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bunu filmi henüz görmeden söylüyorum. Okuduklarımdan, gördüklerimden ve çekimlerden yola çıkarak bunu söylüyorum. Kum tepelerinde koşmak… Bu sıradışı tepelerde çok küçük hissettim. Toprak Ana'yla karşılaştırıldığında ne kadar da küçük kalıyoruz. Bunu çok sevdim" demişti.