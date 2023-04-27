Denis Villeneuve: Dune'un devam filmi aksiyon dolu olacak

Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve’ün oturduğu, "Dune: Çöl Gezegeni"nin devam filminin 3 Kasım'da vizyon girmesi bekleniyor.
İlk filmin yönetmeni Denis Villeneuve, CinemaCon'da salı düzenlenen bir panele katıldı.
İlk film ile ikinci film arasındaki farkı açıklayan Villeneuve, "Birinci film daha çok düşünsel tondaydı. Ancak devam filmi, aksiyon dolu, destansı bir savaş filmi. Çok daha yoğun olacak" dedi.
İkinci filmde görsel açıdan da büyük değişiklikler yapıldığını ifade eden ünlü yönetmen, "Tekrar hissi istemiyordum. Her şey yeni" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Dune'un ikinci filminin tamamının IMAX'le çekildiği kaydedildi. İlk filmin ise yüzde 40'ında IMAX teknolojisinden yararlanılmıştı.
Filmin başrolünde yer alan Timothée Chalamet ise karakteri hakkında "İlk filmde Paul bir öğrenciydi. Paul Atrides'in bir lider haline geldiğini görüyoruz" dedi.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da Dune'un başrollerinden Rebecca Ferguson, ikinci filmle ilkini kıyaslamıştı.
39 yaşındaki oyuncu, "Devam filminin ilk filmden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bunu filmi henüz görmeden söylüyorum. Okuduklarımdan, gördüklerimden ve çekimlerden yola çıkarak bunu söylüyorum. Kum tepelerinde koşmak… Bu sıradışı tepelerde çok küçük hissettim. Toprak Ana'yla karşılaştırıldığında ne kadar da küçük kalıyoruz. Bunu çok sevdim" demişti.
Filmde Glossu Rabban Harkonnen karakterini canlandıran Dave Bautista ise “İkinci film, ilkine göre daha güçlü. İlk film, ikincinin ne olduğuna dair sadece bir girişti” ifadelerini kullanmıştı.