Depremde kısmen yıkılan 600 yıllık Yusuf Kümbeti'nde restorasyon çalışması

"GELECEK KUŞAKLARA AKTARACAĞIZ"

Vali Balcı, Van'ın tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olan bir kent olduğunu, bu zenlikliklere sahip çıkmak için önemli çalışmalar yaptıklarını da belirterek, "Kara Yusuf Kümbeti, depremde zarar görmüştü. Burayı Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Van Valiliği ile Van Büyükşehir Belediyemizin de kaynaklarıyla projesini ve ihalesini yaptık. Restorasyon projesini bilim, fen, sanat kurallarına uygun olarak başlatıyoruz. İnşallah bir yıl içinde de restorasyonunu tamamlayarak, çevre düzenlemesi ile tarihteki şanına, şöhretine uygun bir şekilde yapıp, gelecek kuşaklara aktaracağız. Böylece kültür varlıklarımıza da sahip çıkmış olacağız. Van'da korunması gereken birçok kültür varlıklarımız var. Bunları da yapıyoruz. İnşallah bittiği zaman kültürel varlıklarımıza büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.