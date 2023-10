Müzik ve eğlence alanı olarak etkinliklere ev sahipliği yapan Sphere'de konser veren U2 grubuna ünlü şarkıcı Lady Gaga eşlik etti.

Rock grubu ile Gaga ödüllü "Shallow" şarkısını seslendirdi. Grubun "All I Want Is You" ve "I Still Haven’t Found What I’m Looking For" şarkılarını Gaga ile seslendiren U2, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.