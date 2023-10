Dijital sanatta bir devrim: Refik Anadol'dan Unsupervised

“YAŞAYAN BİR ESER YAPMAK İSTEDİK”

"Benim de ilk sorduğum ‘Bu veriyi kullanarak bir şey yapabilir miyiz?’ oldu. Gerçekten 21’inci yüzyılda yapay zekayı bu kadar önemli bir arşivin içine meta bir sanat gibi kendi kendine yapabilir miyiz? Çok sağ olsun Nvidia araştırma ekibi, Helsinki ekibi özellikle, üç yıldır beraber çok yakından çalışıyoruz, algoritmaların üzerine çok şeyler söylüyoruz, donanım konusunda yardımcı oldular. Çok güçlü iki yapay zeka bilgisayarını hediye ettiler. Bunlardan bir tanesi 138 bin tane sanat eserinin rüyasını gören yapay zeka, diğeriyse bir sonraki sahneyi hazırlıyor. Bir yapay zekanın rüyasını canlı izliyoruz, bir sonraki rüya o anda hazırlanıyor oluyor. Böylelikle iki makine devamlı bir sonraki rüyayı hazırlıyor. Buradaki büyük inovasyonumuz şu, yaşayan bir eser yapmak istedik. Bunu yaparken de mikrofonla, bir kamerayla eser, her gün her an farklı. Sabahın erken saatlerinde okuldan öğrenciler geliyorsa farklı, öğlen saatlerinde farklı, hareket varsa farklı. Hava yağmurluysa farklı, rüzgarlıysa farklı. Gerçekten izleyiciyi hisseden bir iş yapmaya çalıştık. Bunu başarınca da sanırım tarihe yapay zeka konusunda geçmiş oldu iş."