Dijital sanatta bir devrim: Refik Anadol'dan Unsupervised

Peki eseri konuşalım şimdi. Unsupervised nasıl oluştu. Ne kadar sürdü? Hangi eserler bir araya geldi ve New York Modern Sanat Müzesi’nin ilgisini neden bu kadar çekti?

"Modern ve çağdaş sanatın en komik yanlarından biri herkesin görüp, yapabilirdim ama yapmadım durumunun çok olması. Genel olarak öyle komik bir durum var. Makina hafızası ya da makina zekası, yapay zeka 2016 yılında başladı. Ülkemizde de ilk defa ‘Arşiv Rüyası’yla Salt Galata’da dünyada ilk eş zamanlı çalışan yapay zeka uygulamasını ortaya çıkarmıştık. Tabii bunun üzerine geçen 7 yılda, bir çok algoritma yaratma şansı elde ettim ekibimle birlikte. Bu süreçte iki ciddi değişim oldu diyebiliriz yapay zeka alanında. Eş zamanlı algoritmalarla çok kompleks verilerin hiç bir bekleme olmadan o anda üretilecek hale gelme şansı oldu. Bu böyle cümle içinde çok kolay gelse de üretmesi çok zor olan ciddi bir bilişim gücü ve inovasyon gereken, sıfırdan kod yazması gereken bir alan."