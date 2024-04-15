Distopik savaş filmi Civil War gişe rekoru kırdı (12-14 Nisan ABD gişesi)

Alex Garland'ın yönetmen koltuğunda oturduğu İç Savaş filmi, vizyondaki ilk haftasında 26 milyon dolar hasılat elde ederek ABD gişesinin zirvesine yerleşti. Başrollerinde Kirsten Dunst, Wagner Moura, Nick Offerman ve Jesse Plemons gibi isimlerin yer aldığı film, Amerika Birleşik Devletleri'nin çöküşün eşiğinde olduğu yakın bir gelecekte geçiyor. Eleştirmenlerin "rahatsız edici" olarak nitelediği film aynı zamanda bağımsız yapım ve dağıtım şirketi A24'ün şimdiye kadarki en büyük açılışına imza atmayı başardı. İşte 12-14 Nisan hafta sonu ABD gişe rakamları...

Distopik savaş filmi Civil War gişe rekoru kırdı (12-14 Nisan ABD gişesi) - 1

10. SUGA Agust D TOUR 'D-DAY' THE MOVIE

991 bin dolar

N-LIFE HABERLERİ

Distopik savaş filmi Civil War gişe rekoru kırdı (12-14 Nisan ABD gişesi) - 2

9. Shrek 2

1,4 milyon dolar

Distopik savaş filmi Civil War gişe rekoru kırdı (12-14 Nisan ABD gişesi) - 3

8. The Long Game

1,4 milyon dolar

Distopik savaş filmi Civil War gişe rekoru kırdı (12-14 Nisan ABD gişesi) - 4

7. Omen: İlk Kehanet

3,8 milyon dolar

Distopik savaş filmi Civil War gişe rekoru kırdı (12-14 Nisan ABD gişesi) - 5

6. Maymun Adam

4,1 milyon dolar

Distopik savaş filmi Civil War gişe rekoru kırdı (12-14 Nisan ABD gişesi) - 6

5. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki

4,3 milyon dolar

Distopik savaş filmi Civil War gişe rekoru kırdı (12-14 Nisan ABD gişesi) - 7

4. Kung Fu Panda 4

5, 5 milyon dolar

Distopik savaş filmi Civil War gişe rekoru kırdı (12-14 Nisan ABD gişesi) - 8

3. Hayalet Avcıları: Ürperti

5,8 milyon dolar

Distopik savaş filmi Civil War gişe rekoru kırdı (12-14 Nisan ABD gişesi) - 9

2. Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk

15 milyon dolar

Distopik savaş filmi Civil War gişe rekoru kırdı (12-14 Nisan ABD gişesi) - 10

1. Civil War

26 milyon dolar

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