Distopik savaş filmi Civil War gişe rekoru kırdı (12-14 Nisan ABD gişesi)
Alex Garland'ın yönetmen koltuğunda oturduğu İç Savaş filmi, vizyondaki ilk haftasında 26 milyon dolar hasılat elde ederek ABD gişesinin zirvesine yerleşti. Başrollerinde Kirsten Dunst, Wagner Moura, Nick Offerman ve Jesse Plemons gibi isimlerin yer aldığı film, Amerika Birleşik Devletleri'nin çöküşün eşiğinde olduğu yakın bir gelecekte geçiyor. Eleştirmenlerin "rahatsız edici" olarak nitelediği film aynı zamanda bağımsız yapım ve dağıtım şirketi A24'ün şimdiye kadarki en büyük açılışına imza atmayı başardı. İşte 12-14 Nisan hafta sonu ABD gişe rakamları...
10. SUGA Agust D TOUR 'D-DAY' THE MOVIE
991 bin dolar