Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu

DANIEL DAY-LEWIS

Daniel Day-Lewis, Martin Scorsese'nin 2002 yapımı Gangs of New York'taki Buffalo Bill rolü için tam bir “metot oyuncusu” moduna girdi öyle ki 19. yüzyılda var olmayan kıyafetleri giymeyi reddettikten sonra zatürreye yakalandı. Aslında kendini rolüne o kadar adamıştı ki, canlandırdığı karakterin zamanında var olmayan ilaçları kullanmayı reddettiği, ancak sağlık görevlileri tarafından bunu yapmazsa ölebileceği söylenince kabul ettiği bildirildi.