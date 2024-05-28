Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu
Film ve dizi setleri, dışarıdan büyüleyici görünse de, oyuncular için büyük tehlikeler barındırabiliyor. Çekim sırasında yaşanan kazalar, birçok ünlü ismin hayatını tehlikeye attı. İşte sette ölümle burun buruna gelen ünlü oyuncular ve yaşadıkları zor anlar...
Film ve dizi setlerinde güvenliği sağlamak, öncelikli endişe kaynağı olabilir, ancak kontrol edilmesi gereken birçok değişken varken, kontrolün kaybedildiği, oyuncuların ölümle burun buruna geldiği zamanlar oluyor. İster oyuncular, ister dublörler ya da belirli set çalışanları olsun, film setlerinde ölen insanların trajik bir geçmişi var. Ancak, dünyaca ünlü yıldızların ölümü son derece şanslı bir şekilde atlattığı zamanlar oldu. Film ya da televizyon şovlarının setlerinde yaşanan ölümcül kazaları sizler için derledik.