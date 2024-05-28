Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu

Film ve dizi setleri, dışarıdan büyüleyici görünse de, oyuncular için büyük tehlikeler barındırabiliyor. Çekim sırasında yaşanan kazalar, birçok ünlü ismin hayatını tehlikeye attı. İşte sette ölümle burun buruna gelen ünlü oyuncular ve yaşadıkları zor anlar...

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 1

Film ve dizi setlerinde güvenliği sağlamak, öncelikli endişe kaynağı olabilir, ancak kontrol edilmesi gereken birçok değişken varken, kontrolün kaybedildiği, oyuncuların ölümle burun buruna geldiği zamanlar oluyor. İster oyuncular, ister dublörler ya da belirli set çalışanları olsun, film setlerinde ölen insanların trajik bir geçmişi var. Ancak, dünyaca ünlü yıldızların ölümü son derece şanslı bir şekilde atlattığı zamanlar oldu. Film ya da televizyon şovlarının setlerinde yaşanan ölümcül kazaları sizler için derledik.

N-LIFE HABERLERİ

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 2

CHARLIZE THERON 

Charlize Theron 2005 yapımı aksiyon filmi Aeon Flux filmi için ters takla atmaya çalışmış ancak boynunu üzerine düşmesi sonucu  “neredeyse felç olmuştu”. Oyuncunun aldığı yaralar nedeniyle film çekimleri sekiz hafta boyunca durduruldu.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 3

ED HARRIS

Ed Harris'in 1989 yapımı The Abyss'in su altı çekimleri sırasında güvenlik dalgıcının ona bir solunum regülatörü vermesinin çok uzun sürmesi nedeniyle birkaç kez boğulma tehlikesi yaşadı.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 4

MARTIN SHEEN

Martin Sheen 1979'da Apocalypse Now filminin çekimleri sırasında aşırı derecede içki ve uyuşturucu kullanmasının ardından oyunucu  ekibin ya da yönetmeni Francis Ford Coppola'nın haberi olmadan ormanın ortasında kalp krizi geçirdi.

Sheen, kendisini tedavi edebilecek birini bulana kadar yaklaşık 1 kilometre boyunca sürünmek zorunda kalmış, kendini suçlu hisseden yönetmen Coppola ise suçluluktan epilepsi krizi geçirmişti.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 5

JACKIE CHAN

Jackie Chan kendi dublörlüğünü yapması sebebiyle birçok kez set kazaları yaşasa da 1986 yapımı aksiyon komedisi Armour of God'ın setinde ağaçtan aşağı kaymaya çalışan aktör, 25 metre düşüp başını bir kayaya çarptıktan sonra kafatasını kırdı. Chan hemen ameliyata alındı ve bugün bile kafatasında plastik bir tıkaçla kapattığı bir delik bulunuyor.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 6

MICHAEL J FOX

Michael J Fox 1990 yılında Geleceğe Dönüş Bölüm III'ün setinde ölümle burun buruna geldi. Karakteri Marty McFly'ın boynundan asıldığı bir sahnede, ekip Fox'un ilmik boynundayken elini tam olarak nereye koyması gerektiğini bilmesi koşuluyla kendisinin oynamasına izin vermişti. Fox yanlış hesap yaparak bayılmadan önce kendini boğdu ve birileri aktörün ölmek üzere olduğunu fark ettikten sonra ip kesilerek son anda büyük bir  faciadan dönüldü.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 7

THE BRADY BUNCH'DAKİ ÇOCUKLAR

The Brady Bunch'ın 1973 yılında yayınlanan “The Cincinnati Kids” adlı bölümünün çekimleri sırasında, arabanın önüne monte edilmiş bir kamerayla hız trenine binme sahnesi çekilmek üzereyken, Mike Brady'i canlandıran aktör Robert Reed ekibin bir deneme sürüşü yapmasında ısrar etti. Deneme çekiminde hız treni hareket halindeyken kamera gevşemiş ve çocukların kafalarının olduğu yere doğru uçmuş böylelikle son anda kazadan kaçınılmıştı.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 8

AARON PAUL

Breaking Bad'in yıldızı Aaron Paul, 2008 yılında Breaking Bad'in ilk sezon çekimleri sırasında yakındaki bir karavanın çatısından bir kaya parçasının doğrudan durduğu noktaya düştü. Olaydan kısa bir süre önce yönetmene "Farklı bir yerde çekim yapabilir miyiz?" demiş olması oyuncuyu son anda ölümden kurtardı.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 9

HALLE BERRY

Halle Berry 2013 yapımı gerilim filmi The Call'un setinde bir dövüş sahnesi çekerken başını beton zemine çarptı ve bayıldı.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 10

TOM HANKS

Tom Hanks, 2000 yapımı Cast Away filminin setinde bacağında küçük bir kesik oluşmasının ardından potansiyel olarak ölümcül bir stafilokok enfeksiyonuna yakalandı ve üç gün boyunca hastanede yattı. Tedavi edilmediği takdirde enfeksiyon ölümcül olabilir.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 11

GERAR DBUTLER 

Gerard Butler 2012 yapımı Chasing Mavericks filminin çekimleri sırasında Kuzey Kaliforniya'nın tehlikeli sularıyla ünlü  sörf noktasında ölümden kıl payı kurtuldu. Aktör güçlü bir dalga tarafından küreğinden düşürüldü ve biri yardımına gelene kadar su altında kaldı.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 12

ELİSABETH SLADEN

Doctor Who efsanesi Elisabeth Sladen,dizinin 1975'te yayınlanan dört bölümlük “Revenge of the Cybermen” serisini çekerken ölümden kıl payı kurtuldu. Bir tekneyi girdaba doğru sürdükten sonra, teknenin kontrolünü kaybetmesi üzerine suya dalmak zorunda kalan oyunucuyu dublörü Terry Walsh kurtardı.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 13

TOM CURISE

Tom Cruise'un Edge of Tomorrow filmindeki rol arkadaşı Emily Blunt, katıldığı bir programda,  ikilinin 2014 yılında çektikleri bir araba kovalamaca sahnesi hakkında konuştu. Blunt o anları,  “Sağa dönüşe yaklaşırken Tom'un fren, fren, fren dediğini duydum fakat  çok geç kaldım ve bir ağaca çarptım. Neredeyse Tom Cruise'u öldürüyordum.” diye anlattı.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 14

JOHN HURT

İngiliz aktör John Hurt, David Lynch'in 1980 yapımı Fil Adam filminde Joseph Merick'i canlandırırken yüzü için çok fazla plastik makyaj kullanılıyordu makyaj yapılırken dik durması söylenen Hurt bunu sürekli unutuyordu ve bu süreçte neredeyse  boğularak hayatını kaybedecekti.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 15

JASON STATHAM

İngiliz aksiyon filmi oyuncusu Jason Statham, 2014 yapımı aksiyon filmi The Expendables 3'ün setinde, kullandığı kamyonun frenlerinin tutmaması üzerine ölümden döndü. Oyunuc hareket halindeki üç tonluk araç denize uçmadan saniyeler önce araçtan atlayarak ölümden kurtulmuştu.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 16

DANIEL DAY-LEWIS

Daniel Day-Lewis, Martin Scorsese'nin 2002 yapımı Gangs of New York'taki Buffalo Bill rolü için tam bir “metot oyuncusu” moduna girdi öyle ki 19. yüzyılda var olmayan kıyafetleri giymeyi reddettikten sonra zatürreye yakalandı. Aslında kendini rolüne o kadar adamıştı ki, canlandırdığı karakterin zamanında var olmayan ilaçları kullanmayı reddettiği, ancak sağlık görevlileri tarafından bunu yapmazsa ölebileceği söylenince kabul ettiği bildirildi.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 17

BOB DENVER

1960'ların TV dizisi Gilligan's Island'da Gilligan karakterini canlandıran Bob Denver, üzerine atlayan bir aslanla birlikte bir kulübede mahsur kaldıktan sonra kendini ölümcül bir tehlikenin içinde buldu. aslan terbiyecisi tam zamanında olaya müdahale etmesiyle Denver son anda ölümden kurtulmuştu.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 18

KATE WINSLET 

1997'de gişe rekorları kıran Titanik filminin en yoğun sahnelerinden birinde, oyuncular Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio büyük bir dalgadan kaçarken Winslet'in elbisesi bir ızgaraya takıldı ve onu aşağıya sürükledi. Ünlü oyuncu kurtulmayı başarana kadar suyun altında kaldı.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 19

KRISTIN CHENOWETH

Kristin Chenoweth 2013 yılında The Good Wife adlı hukuk dizisinde rol aldı ancak setteki ilk gününde bir aydınlatma armatürü düşerek yüzüne çarptı. Hastaneye kaldırılan Chenoweth'in kafatası ve burnu kırılmış,  dişleri çatlamış, omurga ve kaburgalarında da yaralanmalar meydana gelmişti. Chenoweth kazadan sonra  diziye dönmemeye karar verdi.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 20

LORENZA IZZO

Lorenza Izzo, Eli Roth'un 2013 yapımı korku filmi The Green Inferno'nun setinde bir kaçış sahnesini çekerken neredeyse boğuluyordu. Akıntıya kapılan ve film ekibinin yardım çığlıklarını uzun bir süre gerçek olduğunu fark edemesi oyuncunun ölümüne sebep oluyordu. Roth'un yaşadığı bu anın görüntülerin bir kısmı filmde kullanıldı.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 21

JENNIFER LAWRENCE

Oscar ödüllü yıldız Jennifer Lawrence'ın romanı uyarlaması Açlık Oyunları'nın setinde bir tünelden geçmesi gerekiyordu. Ancak sis makinesindeki bir arıza nedeniyle kapalı alan o kadar çok dumanla doldu ki Lawrence boğulma tehlikesi geçirdi.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 22

JOHNNY DEPP

Johnny Depp, The Lone Ranger'ın (2013) setinde eyeri gevşeyen atta takılı kaldı uzun bir süre süreklenen oyuncu kazayı sadece morluklarla atlattı.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 23

MATTHEW FOX

Lost'un 2010'daki son bölümünün çekimleri sırasında, Jack Shephard'ı canlandıran Matthew Fox, katlanabilir bir bıçağın gerçek bir bıçakla değiştirilmesinin ardından neredeyse ölüyordu. Her nasılsa bıçaklar değiştirilmedi ve Fox son anda taktığı koruyucu dolgu sayesinde kurtuldu.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 24

DYLAN O'BRIEN

Dylan O'Brien The Death Cure filminin setinde ölümle burun buruna geldi. Bir arabanın tepesinden diğerine atlamasını gerektiren sahne sırasında, aktör aracın altına sürüklendi. Elmacık kemiklerinde ve göz çukurlarında yırtıklar ve kırıklar oluştu. Yaraları o kadar ciddiydi ki film bütün bir yıl boyunca ertelendi ve sonunda 2018'de gösterime girdi.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 25

BRENDAN FRASER

Brendan Fraser 1999 yılında The Mummy filminin setinde, asılma sahnesinin korkunç bir şekilde ters gittiği olay nedeniyle neredeyse ölüyordu. Rol arkadaşı Rachel Weisz, aktörün solunumunun durduğunu ve kalp masajına ihtiyaç duyduğunu söyelmişti.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 26

ISLA FISHER

Isla Fisher, 2013 yapımı  Now You See Me'nin bir sahnesinde suda kalmış, oyuncu arkadaşları onun çığlıklarının karakterinin eylemleri olduğuna inanmıştı. Oyuncu üç dakikanın ardından çıkarılarak kurtulmuştu.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 27

JIM CAVIEZEL

Jim Caviezel, Mel Gibson'ın 2004 yapımı filmi The Passion of the Christ'ın setinde zor zamanlar geçirdi. Yoğun çekim koşulları nedeniyle zatürre, hipotermi ve akciğer enfeksiyonu geçiren oyuncu dağdaki Vaaz sahnesini çekerken yıldırım çarpmasından kurtuldu.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 28

JOSEPH GORDON-LEVITT

Joseph Gordon-Levitt,  gerilim filmi Premium Rush'ın (2012) çekimleri sırasında bir taksiyle çarpıştı ve oyuncuya 30'dan fazla dikiş atıldı.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 29

DOMINIC PURCELL

Prison Break oyuncusu Dominic Purcell'in 2016'da  dizi çekimleri sırasında başına demir bir çubuk düştü. Burnu kırılan ve başından yaralanan oyuncunun başına 150 dikiş atılması gerekti.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 30

CRAIG CHARLES

1989'da Red Dwarf'ın “Backwards” bölümünün çekimleri sırasında Craig Charles gölde tersten yürüdüğü bir sahne çekti. ceplerinde ağırlıklar bulunan aktörün ayağı sıkıştı ve bir kurtarma ekibi onu çırpınırken görene kadar suyun altında kaldı.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 31

SYLVESTER STALLONE

Sylvester Stallone kariyeri boyunca pek çok kez ölümle burun buruna geldi, ancak bunlardan en ölümcül olanı 1985 yapımı Rocky IV'ün çekimleri sırasında gerçekleşti. Rol arkadaşı Dolph Lundgren'den kendisini “nakavt etmesini” istemiş ve aldığı yumruk o kadar ağır olmuştur ki Stallone'nin göğüs kafesi içeri doğru itilmiş ve perikardiyal kesesinin şişmesi nedeniyle kalbinin sıkışmasına neden olmuştur. Oyunucu dokuz gün yoğun bakımda kaldı.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 32

GEORGE CLOONEY

George Clooney'nin 2005 yapımı Syriana'da bir sahne için dayak yerken, aktör beynini zedeleyen bir darbe aldı. Aktörün bağlı olduğu sandalye devrilmiş ve Clooney'nin kronik baş ağrıları ameliyatla iyileşmişti.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 33

GUNNAR HANSEN

İzlanda doğumlu Amerikalı yıldız Gunnar Hansen, 1974 yapımı korku filmi The Texas Chainsaw Massacre'ın çekimleri sırasında gerçek bir elektrikli testereyle rol arkadaşlarını kovalarken neredeyse ölüyordu.  Çamurda kayan oyuncunun elindeki  elektrikli testerw havaya uçtu, testere yere indiğinde kafasından birkaç santim uzaktaydı.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 34

JAIME ALEXANDER

Jaime Alexander 2012 yapımı Thor: Karanlık Dünya filminin çekimlerindeyken metal bir merdivenden kayıp düştü ve şans eseri felç olmaktan kurtuldu. Yaralanmaları göğüs omurgasında bir diskin kayması ve 11 omurunun kırılmasının yanı sıra omzunun çıkması ve bir romboid kasının yırtılmasından oluşuyordu. Alexander bir ay sonra sete geri döndü.

Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu - 35

MARGARET HAMİLTON

1939'da klasikleşen Oz Büyücüsü'nde Batı'nın Kötü Cadısı'nı canlandıran Margaret Hamilton'ın ateşli jetlerin neden olduğu bir duman bulutu içinde bir tuzak kapısından geçerek kaybolması gerekiyordu, ancak bir arıza nedeniyle kapı açılmadı ve Hamilton'ın yüzünde ve ellerinde ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştu.

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