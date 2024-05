Dizi-Film setlerinde ölümle burun buruna gelen 34 oyuncu

ELİSABETH SLADEN

Doctor Who efsanesi Elisabeth Sladen,dizinin 1975'te yayınlanan dört bölümlük “Revenge of the Cybermen” serisini çekerken ölümden kıl payı kurtuldu. Bir tekneyi girdaba doğru sürdükten sonra, teknenin kontrolünü kaybetmesi üzerine suya dalmak zorunda kalan oyunucuyu dublörü Terry Walsh kurtardı.