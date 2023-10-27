Doğuş Otomotiv’den 100. Yıla özel Atatürk Rölyefi

Doğuş Otomotiv ve gelecek, sürdürülebilirlik ve inovasyonla ilgili öngörülerini sunduğu deneyim merkezi Doğuş Otomotiv Plus, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel yapılan Atatürk Rölyefi'ni tanıttı. Atatürk Rölyefi, Galataport’taki Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi’nde sergileniyor.

Doğuş Otomotiv’den 100. Yıla özel Atatürk Rölyefi - 1

Doğuş Otomotiv Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yılı’nı özel bir eserle kutluyor. Şirket, sürdürülebilirlik, sanat ve inovasyonla ilgili yaklaşımını ve temsil ettiği markaların bu konulardaki vizyonunu sergilediği Doğuş Otomotiv Plus deneyim merkezinde, özel bir projeye imza attı: Atatürk Rölyefi.

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Doğuş Otomotiv’den 100. Yıla özel Atatürk Rölyefi - 2

Eser, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin lideri ve Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve O’nun mirasına olan saygıyı ifade etmenin yanı sıra, geleceğe ve sürdürülebilirliğe de işaret ediyor. 

Doğuş Otomotiv’den 100. Yıla özel Atatürk Rölyefi - 3

Heykeltıraş Mustafa Tuğrul tarafından tasarlanan ve yapılan rölyefin en dikkat çekici özelliği, 100. yıla özel olarak 100 farklı parça kullanılması ve birçok katmandan oluşması. 

Doğuş Otomotiv’den 100. Yıla özel Atatürk Rölyefi - 4

Doğuş Otomotiv bu eserle, topluma, tarihe ve ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’e karşı sorumluluk ve bağlılıkla hareket ederken, Atatürk’ün çizdiği yolda, O’nun vizyonuyla geleceğe hazır olduğunun mesajını da veriyor.

Atatürk Rölyefi, Galataport’taki Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi’nde sergileniyor.

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