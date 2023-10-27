Doğuş Otomotiv’den 100. Yıla özel Atatürk Rölyefi

Doğuş Otomotiv Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yılı’nı özel bir eserle kutluyor. Şirket, sürdürülebilirlik, sanat ve inovasyonla ilgili yaklaşımını ve temsil ettiği markaların bu konulardaki vizyonunu sergilediği Doğuş Otomotiv Plus deneyim merkezinde, özel bir projeye imza attı: Atatürk Rölyefi.