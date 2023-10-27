Doğuş Otomotiv’den 100. Yıla özel Atatürk Rölyefi
Doğuş Otomotiv ve gelecek, sürdürülebilirlik ve inovasyonla ilgili öngörülerini sunduğu deneyim merkezi Doğuş Otomotiv Plus, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel yapılan Atatürk Rölyefi'ni tanıttı. Atatürk Rölyefi, Galataport’taki Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi’nde sergileniyor.
Doğuş Otomotiv Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yılı’nı özel bir eserle kutluyor. Şirket, sürdürülebilirlik, sanat ve inovasyonla ilgili yaklaşımını ve temsil ettiği markaların bu konulardaki vizyonunu sergilediği Doğuş Otomotiv Plus deneyim merkezinde, özel bir projeye imza attı: Atatürk Rölyefi.