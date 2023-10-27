Dolunay Katilleri'nde Leonardo DiCaprio gerçeği

"BUNUN FİLMİN KALBİ OLDUĞUNU FARK ETTİK"

Ünlü yönetmen, IndieWire'a "Bunun gerçekten de filmin kalbi olduğunu fark ettik. Osage'larla pek çok kez görüştüm ve onları tanıyan, Ernest'in torununun torununun torunu olan Margie Burkhart'tan onları dinledim. Sürekli olarak 'Unutmayın, bu iş kötüler ve kurbanlar kadar basit değil' diyordu. Mollie ve Ernest'in birbirlerine aşık olduklarını unutmamalısınız. Ve senaryonun diğer hali üzerinde çalışırken bunu aklımdan çıkarmadım. 'Eğer aşıklarsa bunu da göstermeliyiz' dedim. Ve sonra bu, Büro soruşturmasının tüm entrikalarını göstermek açısından zorlaştı" diye konuştu.