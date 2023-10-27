Dolunay Katilleri'nde Leonardo DiCaprio gerçeği

Martin Scorsese'nin yönettiği ve şimdilerde vizyonda olan "Dolunay Katilleri" konuşulmaya devam ediyor. Filmin başrollerinden Leonardo DiCaprio'nun aslında başka bir rolde oynayacağı, değişikliğin ünlü oyuncu ve senarist Eric Roth'un tartışmaları sonucu gerçekleştiği ortaya çıktı.

Dolunay Katilleri'nde Leonardo DiCaprio gerçeği - 1

David Grann'in "The Wager" kitabından uyarlanan Martin Scorsese imzalı Dolunay Katilleri'nde (Killers of the Flower Moon) Leonardo DiCaprio'nun aslında farklı bir karakteri canlandırması planlandığı ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Dolunay Katilleri'nde Leonardo DiCaprio gerçeği - 2

Filmde kötü niyetli çiftlik sahibi William Hale'in (Robert De Niro) yeğeni ve 1920'lerde topraklarında petrol bulunmasının ardından teker teker öldürülmeye başlanan, Oklahoma eyaletine bağlı Osage County'deki Osage Kızılderili kabilesinin bir üyesi olan Mollie'yle (Lily Gladstone) evli olan "Ernest Burkhart" karakterine hayat veren DiCaprio, aslında "Tom White" rolü için filme dahil olmuş.

Dolunay Katilleri'nde Leonardo DiCaprio gerçeği - 3

SENARİSTLE TARTIŞMIŞ

Independent Türkçe'nin haberine göre; ancak ünlü aktör ile senarist Eric Roth arasındaki tartışma sonrası, J. Edgar Hoover tarafından cinayetler dizisini araştırmak üzere Oklahoma'ya gönderilen FBI ajanı "Tom White" rolü Jesse Plemons'a gitmiş.

Dolunay Katilleri'nde Leonardo DiCaprio gerçeği - 4

Roth, DiCaprio ile tartışmalarıyla ilgili "Leonardo tartıştığımız bazı şeylerin değişmesini istedi. Tartışmaların yarısını o kazandı. Yarısını ben kazandım. Yani böyle şeyler oluyor" dedi.

Dolunay Katilleri'nde Leonardo DiCaprio gerçeği - 5

SENARYO DEĞİŞTİ

Tartışma sonrası değişen senaryo ile film, White'ın gözünden değil de Ernest'i merkezde olduğu halini aldı.

Öte yandan usta yönetmen Scorsese, senaryodaki değişikliği Osage kabilesi üyelerinin bakış açısına daha fazla odaklanma isteğine bağladı.

Dolunay Katilleri'nde Leonardo DiCaprio gerçeği - 6

"BUNUN FİLMİN KALBİ OLDUĞUNU FARK ETTİK"

Ünlü yönetmen, IndieWire'a "Bunun gerçekten de filmin kalbi olduğunu fark ettik. Osage'larla pek çok kez görüştüm ve onları tanıyan, Ernest'in torununun torununun torunu olan Margie Burkhart'tan onları dinledim. Sürekli olarak 'Unutmayın, bu iş kötüler ve kurbanlar kadar basit değil' diyordu. Mollie ve Ernest'in birbirlerine aşık olduklarını unutmamalısınız. Ve senaryonun diğer hali üzerinde çalışırken bunu aklımdan çıkarmadım. 'Eğer aşıklarsa bunu da göstermeliyiz' dedim. Ve sonra bu, Büro soruşturmasının tüm entrikalarını göstermek açısından zorlaştı" diye konuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER