Dolunay Katilleri'nde Leonardo DiCaprio gerçeği
Martin Scorsese'nin yönettiği ve şimdilerde vizyonda olan "Dolunay Katilleri" konuşulmaya devam ediyor. Filmin başrollerinden Leonardo DiCaprio'nun aslında başka bir rolde oynayacağı, değişikliğin ünlü oyuncu ve senarist Eric Roth'un tartışmaları sonucu gerçekleştiği ortaya çıktı.
David Grann'in "The Wager" kitabından uyarlanan Martin Scorsese imzalı Dolunay Katilleri'nde (Killers of the Flower Moon) Leonardo DiCaprio'nun aslında farklı bir karakteri canlandırması planlandığı ortaya çıktı.