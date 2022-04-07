Dünyanın en zor anlaşılan 10 kitabı

Büyük bir hevesle elinize alıp belki ilk birkaç satırda belki daha ilk sayfalarda “Bu ne böyle?” deyip bir kenara bıraktığınız kitaplar oldu mu? İngiltere’den bir grup araştırmacı, 3 bin 205 kitapseverle yaptığı görüşmeler sonucunda tüm zamanların en kafa karıştırıcı 10 kitabını listeledi.

Webtekno, listede yer alan kitaplardan Türkçe basımı da olanları derledi.

İşte okuyanların (ya da okumaya çalışanların) kafasını en çok karıştıran 10 kitap...