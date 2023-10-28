Efes Kültür Yolu Festivali başladı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivalleriyle tüm yaş gruplarına hitap eden geniş yelpazeli sanat ve kültür etkinlikleri düzenlendiğine işaret ederek, "Festival yapılan şehir sayısını 11'e çıkarttık. Bundan sonra düzenli olarak her yıl 4-5 tane daha şehir ilave ederek 2028 yılı dahil olmak üzere 35 şehre çıkartmayı hedefliyoruz." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve dünyanın en kapsamlı kültür sanat projeleri arasında gösterilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin onuncu durağı olan Efes Kültür Yolu Festivali başladı.