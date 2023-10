Efes Kültür Yolu Festivali başladı

Festivalin Nevşehir'in ardından Trabzon, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Konya, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da devam ettiğini ve İzmir'den sonra da Antalya ile tamamlanacağını anlatan Ersoy, şöyle konuştu:

"Festival yapılan şehir sayısını da 11'e çıkarttık. Bundan sonra düzenli olarak her yıl 4-5 tane daha şehir ilave ederek 2028 yılı dahil olmak üzere 35 şehre çıkartmayı hedefliyoruz. Kültür Yolu Festivallerinin özelliği her kesimden, her yaş grubundan vatandaşa hitap ediyor olması. Sanatın her çeşidiyle, her yaş grubundan... Yani bebek yaşından en yetişkin yaş grubuna kadar herkese hitap eden kültür etkinliklerini bir arada bulunduruyor olması. Herkes zevkine uygun, isteğine uygun birkaç farklı sanat etkinliğine katılabiliyor.