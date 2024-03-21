Eleştirmenlere göre son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisi

Film ve dizi sektörünün yükselen kategorisi şu sıralar bilimkurgu. Denis Villeneuve'ün sinemalarda olan ve başrolünde Timothee Chalamet ve Zendaya'nın yer aldığı Dune Bölüm 2'nin bunda etkisi yüksek. Ancak "bilimkurgu ihtiyacımı gideremedim" , "yaşam formları, yabancı gezegenler ve zaman yolculuğu gibi hayali fenomenlerin spekülatif ve bilime dayalı tasvirlerini seviyorum" diyorsanız son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisini bir araya getirdik.

İşte son zamanların en iyi 25 Bilimkurgu dizisi

Eleştirmenlere göre son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisi - 1

SILO (2023)

N-LIFE HABERLERİ

Eleştirmenlere göre son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisi - 2

THE LAST OF US (2022)

Eleştirmenlere göre son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisi - 3

HALO (2022-)

Eleştirmenlere göre son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisi - 4

OBI-VAN KENOBI (2022)

Eleştirmenlere göre son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisi - 5

MONARCH: LEAGCY OF MONSTERS (2023)

Eleştirmenlere göre son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisi - 6

INVASION (2021)

Eleştirmenlere göre son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisi - 7

FOUNDATION (2021)

Eleştirmenlere göre son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisi - 8

12 MONKEYS (2015-2018)

Eleştirmenlere göre son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisi - 9

BLACK MIRROR 6. SEZON - (2023)

Eleştirmenlere göre son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisi - 10

STAR TREK STRANGE NEW WORLDS (2022)

Eleştirmenlere göre son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisi - 11

HELLO TOMORROW! (2023)

Eleştirmenlere göre son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisi - 12

THE MANDALORIAN (2019)

Eleştirmenlere göre son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisi - 13

SEVERANCE (2022)

Eleştirmenlere göre son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisi - 14

EXTANT (2014)

Eleştirmenlere göre son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisi - 15

UNDER THE DOME (2013-2015)

Eleştirmenlere göre son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisi - 16

ELECTRIC DREAMS (2017)

Eleştirmenlere göre son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisi - 17

THE LAZARUS PROJECT (2022)

Eleştirmenlere göre son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisi - 18

BODIES (2023)

Eleştirmenlere göre son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisi - 19

WESTWORLD (2016-2022)

Eleştirmenlere göre son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisi - 20

DEAD RINGERS (2023)

Eleştirmenlere göre son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisi - 21

EXTRAPOLATIONS (2023)

Eleştirmenlere göre son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisi - 22

HUMANS (2015-2018)

Eleştirmenlere göre son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisi - 23

ANDOR (2022)

Eleştirmenlere göre son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisi - 24

BRAVE NEW WORLD (2020)

Eleştirmenlere göre son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisi - 25

WAR OF THE WORLDS (2019-2022)

DAHA FAZLA GÖSTER