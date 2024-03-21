Eleştirmenlere göre son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisi
Film ve dizi sektörünün yükselen kategorisi şu sıralar bilimkurgu. Denis Villeneuve'ün sinemalarda olan ve başrolünde Timothee Chalamet ve Zendaya'nın yer aldığı Dune Bölüm 2'nin bunda etkisi yüksek. Ancak "bilimkurgu ihtiyacımı gideremedim" , "yaşam formları, yabancı gezegenler ve zaman yolculuğu gibi hayali fenomenlerin spekülatif ve bilime dayalı tasvirlerini seviyorum" diyorsanız son zamanların en iyi 25 bilimkurgu dizisini bir araya getirdik.
İşte son zamanların en iyi 25 Bilimkurgu dizisi
Ecem Topçu
21.03.2024 - 16:37
Son Güncelleme : 21.03.2024 - 16:55
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