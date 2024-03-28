"En iyi bilim kurgu filmlerinden biri!" Efsane yönetmenden Dune 2'ye övgü

Dune 2 filmi, eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not aldı. Film dünya çapında 570 milyon dolar hasılat elde etti.

DUNE: ÇÖL GEZEGENİ BÖLÜM 2 KONUSU

Filmde Paul, Harkonnen ailesinin saldırısından kurtulduktan sonra, Fremenlerle birlikte yaşamaya başlar. Fremenlerin yardımıyla, Arrakis'in kontrolüne yeniden sahip olmak ve evrenin kaderini değiştirmek için mücadele eder.

İlk film ile ikinci film arasındaki farkı açıklayan yönetmen Villeneuve, "Birinci film daha çok düşünsel tondaydı. Ancak devam filmi, aksiyon dolu, destansı bir savaş filmi. Çok daha yoğun olacak" dedi. İkinci filmde görsel açıdan da büyük değişiklikler yapıldığını ifade eden ünlü yönetmen, "Tekrar hissi istemiyordum. Her şey yeni" ifadelerini kullandı.