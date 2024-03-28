"En iyi bilim kurgu filmlerinden biri!" Efsane yönetmenden Dune 2'ye övgü

Jurassic Park, Er Ryan'ı Kurtarmak, Yapay Zeka, E.T, Azınlık Raporu ve Dünyalar Savaşı gibi yapımlara imza atan efsane yönetmen Steven Spielberg, şu sıralar vizyonda olan Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2 filminden övgü dolu sözlerle bahsetti.

"En iyi bilim kurgu filmlerinden biri!" Efsane yönetmenden Dune 2'ye övgü - 1

Hollywood sineması denilince akıllar gelen ilk isimlerden biri, şüphesiz Steven Spielberg!

Dünyaca ünlü birçok yapıma imza atan ve bilim kurgu türünde birçok film çeken yönetmen, Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2 filmine övgü yağdırdı.

N-LIFE HABERLERİ

"En iyi bilim kurgu filmlerinden biri!" Efsane yönetmenden Dune 2'ye övgü - 2

Denis Villeneuve imzalı filmden bahseden Spielberg, DGA'nın Director's Cut podcast'inde konuştu.

Sinema tarihinin en iyi yönetmenlerinden bahseden Spielberg "O kadar da uzun bir liste değil ve senin bu listenin en yeni üyelerinden biri olduğuna derinden inanıyorum" dedi.

"En iyi bilim kurgu filmlerinden biri!" Efsane yönetmenden Dune 2'ye övgü - 3

Yönetmen sözlerine "Çölü, okyanusa veya denize benzeten bir bakış açısıyla çektin. Kum solucanları deniz yılanları gibiydi ve Paul'un kum solucanında sörf yaptığı sahne şimdiye kadar gördüğüm en harika şeylerden biri. Çölü sıvı gibi gösterdin" diye devam etti

"En iyi bilim kurgu filmlerinden biri!" Efsane yönetmenden Dune 2'ye övgü - 4

"EN İYİ BİLİM KURGU FİLMLERİNDEN BİRİ"

Filmi öven yönetmen "Bu tam bir sinema filmi. Çekimler o kadar tablo gibi ki, yine de iddialı bir açı ya da tek bir kurgu yok… şimdiye kadar gördüğüm en muhteşem bilim kurgu filmlerinden birini yapmışsın" ifadelerini kullandı.

"En iyi bilim kurgu filmlerinden biri!" Efsane yönetmenden Dune 2'ye övgü - 5

Dune 2 filmi, eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not aldı. Film dünya çapında 570 milyon dolar hasılat elde etti.

DUNE: ÇÖL GEZEGENİ BÖLÜM 2 KONUSU

Filmde Paul, Harkonnen ailesinin saldırısından kurtulduktan sonra, Fremenlerle birlikte yaşamaya başlar. Fremenlerin yardımıyla, Arrakis'in kontrolüne yeniden sahip olmak ve evrenin kaderini değiştirmek için mücadele eder.

İlk film ile ikinci film arasındaki farkı açıklayan yönetmen Villeneuve, "Birinci film daha çok düşünsel tondaydı. Ancak devam filmi, aksiyon dolu, destansı bir savaş filmi. Çok daha yoğun olacak" dedi. İkinci filmde görsel açıdan da büyük değişiklikler yapıldığını ifade eden ünlü yönetmen, "Tekrar hissi istemiyordum. Her şey yeni" ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER