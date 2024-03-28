"En iyi bilim kurgu filmlerinden biri!" Efsane yönetmenden Dune 2'ye övgü
Jurassic Park, Er Ryan'ı Kurtarmak, Yapay Zeka, E.T, Azınlık Raporu ve Dünyalar Savaşı gibi yapımlara imza atan efsane yönetmen Steven Spielberg, şu sıralar vizyonda olan Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2 filminden övgü dolu sözlerle bahsetti.
Hollywood sineması denilince akıllar gelen ilk isimlerden biri, şüphesiz Steven Spielberg!
Dünyaca ünlü birçok yapıma imza atan ve bilim kurgu türünde birçok film çeken yönetmen, Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2 filmine övgü yağdırdı.