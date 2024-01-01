Engin Altan Düzyatan'dan mikroplastik belgeseli
Oyuncu ve iklim aktivisti Engin Altan Düzyatan, yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği "Sen de Fark Et" belgeseliyle dünyadaki ve Türkiye'deki mikroplastik kirliliğine dikkati çekiyor.
Son olarak Star TV'de yayınlanan "Çöp Adam" adlı dizide başrol oynayan Engin Altan Düzyatan, yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı "Sen de Fark Et" belgeseli hakkındaki soruları yanıtladı.
Belgeselin konusunu ilk başta su olarak planladığını, bu amaçla İngiltere'deki Exeter Üniversitesinde dünyadan alınan su örneklerinin karşılaştırıldığı bir laboratuvarda çekimlere başladığını anlatan Düzyatan, araştırmaları sırasında mikroplastik tehlikesinin boyutunu fark ettiğini ve belgeselin içeriğinin değiştiğini söyledi.