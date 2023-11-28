Erdoğan Zümrütoğlu'nun "Herkes ve Hiç Kimse" sergisi 30 Kasım'da açılıyor

Gündoğdu, Zümrütoğlu'nun çok değerli bir sanatçı olduğuna işaret ederek, "Hem Türkiye'de hem de yurt dışında bilinen bir sanatçıdır. Sanatı topluma sevdirmek için bir uğraş veriyoruz. Bunun için çaba gösteriyoruz. Bütün sanatseverlerle beraber bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk umarım uzun süre daha devam eder" dedi.