Erdoğan Zümrütoğlu'nun "Herkes ve Hiç Kimse" sergisi 30 Kasım'da açılıyor
Sanatçı Erdoğan Zümrütoğlu'nun kişisel sergisi "Herkes ve Hiç Kimse", 30 Kasım'dan itibaren DG ARt Galerry Projects'te sanatseverlerle buluşacak.
Sanatçı Erdoğan Zümrütoğlu'nun sanatsal yolculuğundaki ara duraklardan biri olma özelliği taşıyan "Herkes ve Hiç Kimse" sergisi, 30 Kasım-3 Ocak 2024 arasında akademisyen Zeynep Öztürk'ün ev sahipliğinde ziyarete açık olacak.
Resimlerinde boyayla kurduğu ilişkinin alanını genişleterek geliştiren Zümrütoğlu, aynı zamanda heykel çalışmalarında da iki boyutludan üç boyutluya geçiş yaparak eserler üretiyor.