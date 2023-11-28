Erdoğan Zümrütoğlu'nun "Herkes ve Hiç Kimse" sergisi 30 Kasım'da açılıyor

Sanatçı Erdoğan Zümrütoğlu'nun kişisel sergisi "Herkes ve Hiç Kimse", 30 Kasım'dan itibaren DG ARt Galerry Projects'te sanatseverlerle buluşacak.

Erdoğan Zümrütoğlu'nun "Herkes ve Hiç Kimse" sergisi 30 Kasım'da açılıyor - 1

Sanatçı Erdoğan Zümrütoğlu'nun sanatsal yolculuğundaki ara duraklardan biri olma özelliği taşıyan "Herkes ve Hiç Kimse" sergisi, 30 Kasım-3 Ocak 2024 arasında akademisyen Zeynep Öztürk'ün ev sahipliğinde ziyarete açık olacak.

Resimlerinde boyayla kurduğu ilişkinin alanını genişleterek geliştiren Zümrütoğlu, aynı zamanda heykel çalışmalarında da iki boyutludan üç boyutluya geçiş yaparak eserler üretiyor.

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Erdoğan Zümrütoğlu'nun "Herkes ve Hiç Kimse" sergisi 30 Kasım'da açılıyor - 2

DG Art Gallery & Projects kurucusu Dursun Gündoğdu, bugüne kadar Erdoğan Zümrütoğlu ile 3 sergiye imza attıklarını, "Herkes ve Hiç Kimse"nin de dördüncü olduğunu söyledi.

Erdoğan Zümrütoğlu'nun "Herkes ve Hiç Kimse" sergisi 30 Kasım'da açılıyor - 3

Gündoğdu, Zümrütoğlu'nun çok değerli bir sanatçı olduğuna işaret ederek, "Hem Türkiye'de hem de yurt dışında bilinen bir sanatçıdır. Sanatı topluma sevdirmek için bir uğraş veriyoruz. Bunun için çaba gösteriyoruz. Bütün sanatseverlerle beraber bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk umarım uzun süre daha devam eder" dedi.

Erdoğan Zümrütoğlu'nun "Herkes ve Hiç Kimse" sergisi 30 Kasım'da açılıyor - 4

Vizyon olarak Türk sanatçıları dünyaya tanıtmak istediklerini vurgulayan Gündoğdu, "İnşallah bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Erdoğan Zümrütoğlu'ndan sonra dünyaca ünlü Afrika kökenli bir sanatçıyı Türkiye'ye getiriyoruz. Ocak ayında da onun sergisini açacağız" ifadelerini kullandı.

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