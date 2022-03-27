Esra Gezginci İstanbul’un sırlarına kapı aralıyor: Dolmabahçe Sarayı’nın bilinmeyenleri

Kulenin her kenarında altışar basamaklı merdiven ve köşelerde iki katlı birer fıskiye bulunuyor. Zemin kat cephelerinin üçünde pencere, diğerinde ise kapı bulunuyor ve her yüzeyde kemer, kavislerin içinde barometre yer alıyor.

Kapı ve pencerelerin iki yanında çifte sütunlar bu katı süslüyor. Birinci kat cepheleri çok süslü olan saat kulesinin deniz ve kara tarafındaki cephelerde Sultan 2. Abdülhamid'in tuğrası bulunuyor.

İkinci katı birinci kata göre daha sade bir görünüm taşıyan kulenin üçüncü katında parmaklıklı balkonla geçiş yer alıyor. Kulenin her bir cephesinde bulunan Fransız imalatı saatlerden deniz tarafındaki ayrı kurulurken, diğer üçü birlikte kuruluyor.

Saatçibaşı Johann Meyer tarafından takılan Paul Garnier markalı saat 1979'da kısmen elektronik sisteme çevrildi ve çalışmaya devam ediyor.