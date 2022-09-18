Esra Gezginci İstanbul’un sırlarına kapı aralıyor: Topkapı Sarayı'nın bilinmeyenleri

TOPKAPI SARAYI’NIN 40 MERDİVENLERİ

“Aslında merdivenlerin sayısı 52 ama 40 merdiven diye geçiyor. İfade ettiğimiz eski dönemlere ait koğuşları burada görebiliyoruz. Sarayın mimari olarak bize çok fazlan done veren yerlerinden biri solumuzda bir koğuş var daha eski dönemlerden kalma. Hemen sağımızda arka taraftaki bölümler ise Mimar Sinan’ın 1500’lü yılların sonunda eklediği bölümler.”

“Tabii yani çok ciddi bir hastane. Hemen arkamızdaki bölümü de koğuş bölümü. Koğuş gerek izole odalarla gerçekten dört dörtlük bir hastane."