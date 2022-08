Esra Gezginci İstanbul’un sırlarına kapı aralıyor: Yenilenmiş yüzüyle Yerebatan Sarnıcı

Muhteşem. Arkeolojik bi alandayız şu anda.



Şu an burada İBB miras, restorasyon ve kazı çalışmaları devam ediyor. Hem Osmanlı dönemi su yapıları kültürü, hem dünyanın sıfır noktası... Mil taşı meselesi ki şöyledir: İstanbul’dan yol aldıkça her gittiğiniz menzilde bir mil taşı ile tekrar karşılaşırısnız o İstanbul’a olan mesafesini gösterir o kentin. Her yerin mesafesi de bu noktaya göre uzaklığıyla ölçülür. İstanbul dünyanın merkezi diye boşuna demiyoruz haikaten de. Dünyanın merkezi, antik dünyadan beri böyle.