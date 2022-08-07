Esra Gezginci İstanbul’un sırlarına kapı aralıyor: Yenilenmiş yüzüyle Yerebatan Sarnıcı

Acaba böyle ters çevirseydik yine aynı etkiyi yaratır mıydı?



“Ters çevirseydik aynı etkisi olabilir miydi acaba... Tabii böyle bir hakkımız yok artık. Tarihe mal olmuş bir şey. Medusa bir gorlon yani bir antik dünyada, mitolojik dünyada bir canavar. Yüzüne bakanı, gözüne bakanı taşa çevirme özelliği olan bir canavar. Tarihte onu alt etmeyi başarabilmiş savaşçı neredeyse yok. Çünkü onunla savaşan hemen hemen bütün kahramanlar göz göze geldiğinde taşa dönüşüyorlar. Sadece Perseus kardeşi Athenadan aldığı bir kalkanı ona doğru tutarak, onun bakışını yansıtarak, yani Medusa kendi kendine bakarak taşa dönüşmüş bir figür. Belki de antik dünyada, içsel dünyada, kendinde kendisini bulmak, kendini görmek anlamında derinliği olan bir şey. Bütün Helenistik kökler tabi Bizans döneminde, ilk dönemlerinde biliyorsunuz kültür olarak yaşıyordu. Yani Paganizm etkileri Bizansta kuruluş döneminde ortadan kalkmamıştı. İstanbul’un kuruluşu da aslında Ortodoks hristiyanlığının kabul edilmesiyle başıyor. Ama belki de zaten yer altında olması da aynı şeyi besliyor. Yani çok derinlerde bir yerde ta antik dünyadan gelen inançlar, kültürler, anlatılar masallarda, mitoslarda ve diğer detaylarda yaşıyor. Burada da tam bunu görüyorsunuz. Yerin altına indik, derine geldik, derine geldik en uca geldik çok değerli bir şey gördük.”

