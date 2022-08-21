Esra Gezginci İstanbul’un sırlarına kapı aralıyor: Üsküdar’ın saklı tarihi

Mekanları dolaşacağız, dilerseniz hazır meydanda iken 3. Ahmed Meydan Çeşme ile başlayabiliriz. Ben uzun zamandır hem bu kadar mütavazı hem bu kadar görkemli bir çeşme görmemiştim.

“Kesinlikle çeşmenin eşsiz bir estetiği var. Osmanlı mimarisini en iyi yansıtan eserlerden biridir. Şimdi ilçenin meydanındayız, iskeleye de çok yakınız, bilmeyenler için söyleyelim, Burası, Beşiktaş ya da Eminönü vapurundan indiğinizde ya da başka bir tabirle karaya ayak bastığınız ilk anda, büyüleyici hissettirmektedir. Burası, İstanbul'un pek çok simgesini de barındırmaktadır, biliyorum rotamızda birkaç adres daha var ama çeşme ile başlayalım. Biliyorsunuz su olmadan yaşayamayız. Farkındayız bunun böyle olduğunu dolayısıyla hep su tesisleri yapılmış, insanların en temel ihtiyacının karşılanması gereği düşünülmüş, bir yandan da tabii bir şey yaparken mecburiyetten yapmak var, güzel yapmak var. Osmanlı bu ikisi arasında kararını her zaman güzelden yana kullanmış.

Sonuçta bir muslukla halledilebilecek olan şey böylesine olağanüstü bir çeşmeye dönüşmüş, sadece burada değil binlercesinde. Bir de dönemi Lale Devri... Lale Devri’nde böyle bir su mimarisinin gelişmeye başladığını nasıl desek bir sosyalleşme olduğunu, bu suların etrafında gelişme olduğunu da hesaba katabiliriz. Hatta geniş geniş saçak vs. Bu suyun yanında bir arada bulunmak, gölgede bir arada olmak gibi kavramları da yanında getiriyor desek belki çok yanlış söylemiş olmayız. Bakınız burada şiirler şeklinde zaten şairlere yazdırılmış küçük harfli beyitler var, ama diğer tarafta deniz tarafında son derece görkemli bir padişah kitabesi olduğunu görüyoruz."