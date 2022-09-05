Esra Gezginci İstanbul’un sırlarına kapı aralıyor: Büyükada

“Her semtin bir ruhu var” derler… Bu açıkcası bana biraz zorlama bir lirizm gibi gelir ancak Adalar deyince sizde nasıl bir intiba oluşur? Ada’ya binlerce insanı getiren bu iskeleyi ve saat kulesininde hikayesini anlatır mısınız?

“Ada benim için şehrin o kalabalığından tozundan dumanından kaçabileceğiniz nimettir. Azeryan yapmış bu iskeleyi. Aslında bugün evlerle apartmanlarla dolu olan yer kayalık bir yer. Ben orayı bir düzleteyim demiş. Oraya da yeni bir iskele yapayım demiş. Ahşap iskele orada yapılmış. Daha sonra 1914’te 1. Dünya Savaşı’nın başlangıcı gibi bir şey aslında. Şehrin birçok yerinde buna benzer iskeleler yapılıyordu. 1. ulusal dediğimiz pencerelerin üzerlerinde böyle sivri kemerli ve de çinili. Vedat tekli, mimar kemalettin, talat bey bunlar çok yapmış bu tarz iskelelerden.

Bu Osmanlı’nın fermanla yaptırılmış son saat kulesi 1918. yani osmanlının zamana dair belki de son imzası.

Büyükadanın bir özelliği de yani istanbul’un iklimiyle adalar iklimi arasında birkaç derece fark oluyor. Ada iklimi akdeniz iklimine daha yakın. egeye daha yakın. o açıdan da yani adaya geldiğinde güneye inmiş gibi hisseder insan.”