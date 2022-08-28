Esra Gezginci İstanbul’un sırlarına kapı aralıyor: Yarımburgaz Mağarası ve Bathonea’daki buluntular

MİMARİ DOKU İZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Prof.Dr. Aydıngün, bölgede 9 bin yıllık tarım aletlerinin yanı sıra aletlerin üretildiği hammaddeleri bulduklarını vurguladı. Ayrıca, kazılarda İstanbul’un 5 bin yıl öncesine ait izlerini de araştırırken 2013 yılında bir kum tabakasını temizledikten sonra mimari doku izlerinin ortaya çıkmaya başladığını kaydederek şöyle dedi:





“Çalışmalarımızda bölgeye ait olmayan Orta Anadolu’da yaşayan Hititler ile ilişkili olan malzeme grubu karşımıza çıktı. Burada Hitit malzemelerini gördük. Avcılar’ın karşısında İmralı Adası ve arkasında Anadolu topraklarını görebiliyoruz. İmralı’nın arkası; Hititler’in ‘Masa’ ve ‘Asuwa’ adıyla tanımladıkları bölge. Hititliler bu bölgeye gelmiş, savaşmış, galip gelince tanrılarına hediyeler sunmuşlardı. Buraya da geldiklerini düşünüyoruz. Bulgularımız arasında Kıbrıs kökenli ve Yunanistan’ın güneyinden gelen Mikenler ile ilgili bulgulara da ulaştık.”