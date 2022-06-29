Ethan Hawke ve Pedro Pascal 'Brokeback Dağı'na cevap olacak yeni filmde bir arada

Almodovar, yönetmen Ang Lee'nin 'harika bir film' yaptığını kabul ederken, çok farklı bir vizyona sahip olduğunu söyledi. Anne Proulx'un kısa öyküsüne dayandırılan filmde iki erkeğin birbirine 'hayvansı' bakış açılı gösterildiğini söyledi. Almodovar, “Onlarınki fiziksel bir ilişkiydi. Filmin gücü, ayrılmaları gerektiğinde gelir ve Heath Ledger, ayrılmayı düşünemeyeceğini keşfeder. Bu güçlü bir keşif. Ama o ana kadar hayvansıydı ve benim için filmde buna sahip olmak imkansızdı, çünkü o bir Hollywood filmiydi. Bu iki adamın her zaman sevişmesine izin veremezsiniz” dedi.