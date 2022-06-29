Ethan Hawke ve Pedro Pascal 'Brokeback Dağı'na cevap olacak yeni filmde bir arada

Haberler - ntv.com.tr | 29.06.2022 - 10:20 - Son Güncelleme : 29.06.2022 - 10:24
Ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almodovar, Ethan Hawke ve Pedro Pascal’ı 'Strange Way of Life' adlı kısa filmi için bir araya getiriyor.30 dakikalık film, yönetmen Ang Lee’nin 2005 yapımı, bir klasik haline gelen Brokeback Dağı filmine cevap niteliği taşıyacak.
Brokeback Dağı, Ang Lee'nin popüler kültür ile sanat arasındaki yolculuğunun ve eşcinsel temalı sinemanın ilginç ürünleri arasında yer alıyor. Filmde Brokeback Dağı'nda 1963 yılında kovboyluk yaparken birbirlerine aşık olan "Ennis del Mar" (Heath Ledger) ve "Jack Twist"in (Jake Gyllenhaal) hikayesi anlatılıyor. Film, takip eden 20 yıl boyunca ikilinin süre giden karmaşık ilişkisine odaklanıyor.
Yeni film, Almodovar’ın Tilda Swinton’ı başrolde oynattığı 2020 yapımı 30 dakikalık The Human Voice filminden bu yana ikinci İngilizce dilli kısa film denemesi olacak.
Ünlü yönetmen Almodovar, özellikle Hollywood stüdyo sistemindekiler olmak üzere, çok azının sağladığı yaratıcı özgürlüğün tadını çıkararak, kendi koşullarıyla çalışmayı tercih ediyor.
IndiWire’a verdiği bir röportajda, “Bir çeşit çelişki. Hollywood dışarıdan yetenekler getirmek istiyor, ancak her zaman yapmak istediklerini yapmalarına izin vermiyor” demişti.
Strange Way of Life filminde bir araya gelecek olan Hawke ve Pascal, Brokeback Mountain'da Jake Gyllenhaal ve Heath Ledger'ın oynadığı kovboylara çok benzeyen bir 'orta yaşlı silahşör' çifti canlandıracak.
Almodovar, yönetmen Ang Lee'nin 'harika bir film' yaptığını kabul ederken, çok farklı bir vizyona sahip olduğunu söyledi. Anne Proulx'un kısa öyküsüne dayandırılan filmde iki erkeğin birbirine 'hayvansı' bakış açılı gösterildiğini söyledi. Almodovar, “Onlarınki fiziksel bir ilişkiydi. Filmin gücü, ayrılmaları gerektiğinde gelir ve Heath Ledger, ayrılmayı düşünemeyeceğini keşfeder. Bu güçlü bir keşif. Ama o ana kadar hayvansıydı ve benim için filmde buna sahip olmak imkansızdı, çünkü o bir Hollywood filmiydi. Bu iki adamın her zaman sevişmesine izin veremezsiniz” dedi.
Ünlü yönetmen, filmi için, “Benimki Brokeback Dağı’na cevabım olacak” dedi. Filmde Hawke, Jake adlı şerifi, Pascal da Silva adlı bir silahlı soyguncuyu canlandıracak. İkisi de aynı çölün iki yakasında yaşayan silahşörler 25 yıldır birbirlerini görmemiştir. Birinin, çölün diğer yakasına seyahat etmesiyle karşılaşırlar. Aralarında bir hesaplaşma olacaktır.
Filmin ağustos ayında başlayacak çekimleri İspanya’nın Almeria çöl bölgesinde yapılacak. Almodovar, Hollywood stüdyo sisteminden fon almak yerine Saint Laurent moda evi ile iş birliği yapıyor. Saint Laurent’in baş tasarımcısı Anthony Vaccarello, hem yapımcı hem de kostüm tasarımcısı olarak film için çalışacak.