Eurovision'u kazanan Ukraynalı müzik grubu Kalush, kupalarını Ukrayna Savaşı'na destek olmak için sattı

ÜLKEYE DESTEK OLACAKLAR

Yarışmanın kazananına verilen kristal mikrofon, Facebook’ta açık artırma ile satışa çıktı. Satıştan elde edilen gelir ile savaşta kullanılmak üzere drone alınacak. Ayrıca savaşla mücadele eden halka tıbbi yardım ve erzak takviyesi yapılacak.