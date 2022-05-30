Eurovision'u kazanan Ukraynalı müzik grubu Kalush, kupalarını Ukrayna Savaşı'na destek olmak için sattı

Haberler - ntv.com.tr | 30.05.2022 - 10:15 - Son Güncelleme : 30.05.2022 - 10:19
Bu yıl 66. kez düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışmasının kazananı Ukraynalı müzik grubu Kalush, Rusya saldırısı altındaki ülkesi için büyük bir adım attı. Yarışmada kazandıkları Eurovision kupasını 900 bin dolara satan müzik grubu, Ukrayna’nın askeri gücüne yardımda bulundu
Yarışmanın kazananına verilen kristal mikrofon, Facebook’ta açık artırma ile satışa çıktı. Satıştan elde edilen gelir ile savaşta kullanılmak üzere drone alınacak. Ayrıca savaşla mücadele eden halka tıbbi yardım ve erzak takviyesi yapılacak.
Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, savaş esnasında 4031 sivilin hayatını kaybettiği ve 4735 kişinin yaralandığı biliniyor.
Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı saldırı nedeniyle 14 milyondan fazla Ukraynalı’nın ülkesini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.
Bu yıl Eurovision’ı kazanarak ülkesini gururlandıran Kalush grubunun üyesi Oleh Psiuk, “Barış sağlanana kadar savaş hep ön sayfada manşet olarak verilmeli” ifadelerini kullanmıştı.