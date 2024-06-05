Fatma Karanfil son yolculuğuna uğurlandı
Aşk-ı Memnu dizisinde Şayeste karakterine hayat veren oyuncu Fatma Karanfil (72) Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Karanfil'in cenazesi Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bir süredir kanser tedavisi gören ve 25 Mayıs'ta entübe edilen Aşk-ı Memnu dizisinde Şayeste karakterine hayat veren oyuncu Fatma Karanfil 72 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncu için Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.