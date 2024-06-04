Fatma Karanfil'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

ALİ KOCATEPE



"Aysun Kocatepe ile tanışmadan önce beş yıl evli kaldığım ilk eşimdi Fatma Karanfil. Çok yetenekli bir sinema oyuncusuydu. O da yaşama erken veda etti. Işıklar içinde yatsın. Tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum."



SELÇUK YÖNTEM

"Çok değerli bir insandı. Aşk-ı Memnu da çok güzel bir karakter yarattı. Allah rahmet eylesin. Üzgünüm."