Fatma Karanfil'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

Bir süredir kanser mücadelesi veren Yeşilçam oyuncularından Fatma Karanfil hayatını kaybetti. Karanfil'in vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Fatma Karanfil paylaşımları...

Fatma Karanfil'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 1

2008-2010 yılları arasında yayınlanan "Aşk-ı Memnu" dizisinde "Şayeste" karakteriyle yer alan Fatma Karanfil hayatını kaybetti. Karanfil, geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti. Kansere yakalanan Karanfil'e teşhis konulduğunda çoklu metastasın başladığı öğrenilmişti. Fatma Karanfil'in vefat haberini menajeri Aslı İslamoğlu sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi. Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşarken, Fatma Karanfil'e Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işığı hiç sönmeyecek, kalplerimizde ve sanat dünyasında daima parlayacaktır. Mekanın cennet olsun, değerli Fatma Karanfil. Tüm Sanat camiasına ve Kamuoyuna duyurulur."

Ünlü isimler Fatma Karanfil'in vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

N-LIFE HABERLERİ

Fatma Karanfil'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 2

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Canım Fatma… Güler yüzlü, samimi, içten, naif Fatma…Çok çok üzgünüm. Geçen hafta yanında seni ziyaret ettim dilerim hissetmişsindir, dilerim beni duymuşsundur. Benim için zor bir vedaydı güzel arkadaşım. Türk sinemasına ilk adımı attığında çocuk yıldız olarak parlamıştın… Emeklerin için, geride bıraktıkların için sonsuz teşekkürler. Şimdi bir yıldız daha kayıp gitti ne yazık ki… Canım Fatma’ma Allahtan rahmet, evladı gibi sarıp sarmaladığı yeğenleri Elif ve Aslı başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum."

NEBAHAT ÇEHRE

"Değerli meslektaşım Sevgili Fatma Karanfil’i KAYBETTİK... Işıklar içinde uyu Fatma"

Fatma Karanfil'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 3

ALİ KOCATEPE

"Aysun Kocatepe ile tanışmadan önce beş yıl evli kaldığım ilk eşimdi Fatma Karanfil. Çok yetenekli bir sinema oyuncusuydu. O da yaşama erken veda etti. Işıklar içinde yatsın. Tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum."


SELÇUK YÖNTEM

"Çok değerli bir insandı. Aşk-ı Memnu da çok güzel bir karakter yarattı. Allah rahmet eylesin. Üzgünüm."

Fatma Karanfil'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 4

FİLİZ AKIN

"Bir zamanlar Yeşilçam prenseslerinden olan değerli rol arkadaşımız Fatma Karanfil’i kaybetmişiz. Uzun süredir kanser tedavisi gören oyuncumuzun acılarının dindiği sonsuzluğa uğurlanırken onu sevgiyle anıyor, yakınlarına sabırlar diliyorum. Maalesef Fatma Karanfil'imiz yok artık."

Fatma Karanfil'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 5

MELEK BAYKAL

"Türk sinemasının çok değerli oyuncusu Fatma Karanfil’i kaybetmişiz maalesef. Güzel insanlar birer birer terkediyorlar bizleri... Güzel insan mekânın cennet olsun inşallah. Ailesine, yakınlarına ve sanatçı dostlarına sabırlar diliyorum."

Fatma Karanfil'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 6

ZEYNO GÖNENÇ

"Güle güle Fatma Abla… Çok üzgünüm nurlar içinde yat... Yattığın yer incitmesin… Fatma Karanfil'in cenazesi 5 Haziran Çarşamba öğle namazını takiben Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nden kaldırılacak ve Feriköy Mezarlığı'na defnedilecektir…"

AYŞEGÜL ALDİNÇ

"Fatma Karanfil'in aramızdan ayrılışını üzüntüyle öğrendim. Mekânı cennet olsun. Yalnız haber yaparken yüzlerce film geçmişi olan bir oyuncuyu popüler, dizilerdeki tiplemeleri üzerinden haber yapmak kariyerine haksızlık olumuyor mu diye de düşünmüyor değilim?"

Fatma Karanfil'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 7

FATMA KARANFİL KİMDİR?

3 Şubat 1952'de Eskişehir’de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center’de okuduktan sonra 1968'de Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı.

1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan Karanfil, 1976-1980 yılları arasında Londra’ya tekstil eğitimi aldı. Göğüs kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenen Karanfil, 2001 yılında işine geri döndü.

Oyuncu, 2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisindeki rolü ile tekrar gündeme geldi. Fatma Karanfil Yeşilçam’ın efsane yapımlarından olan Keloğlan‘da Fatma karakterini canlandırmıştı.

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