Fransa'da Amien Belediyesi kentin müzesine ait tabloyu Madonna'dan ödünç istiyor

Fransa tarafından 1973'te satın alınan tablonun New York'taki Sotheby's'te 1989'da yapılan müzayedede Madonna tarafından 1,3 milyon dolara satın alındığı belirtiliyor.

Fransız makamlarına 2015'te tablonun çalındığına ilişkin bir suç duyurusu yapılsa da henüz bir netice alınmış değil.