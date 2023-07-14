Galayı apar topar terk ettiler: Oppenheimer ekibi greve gitti

OYUNCULAR DA GREVDE

Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği'nin başkanı (SAG-AFTRA) Fran Drescher, Hollywood aktörlerinin de grev başlattığını duyurdu.

63 yıl sonra ilk kez Hollywood'da hem senarisler hem de oyuncular aynı anda grevde. 10 hafta önce greve başlayan yazarlara, oyuncular da dahil oldu.

SAG-AFTRA'nın başkanı Fran Drescher yapay zeka kullanımının kısıtlanması gerektiğine vurguda bulunarak "Makinelerle değiştirilme tehlikesi ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

Aktörlerin de greve gitmesiyle Hollywood'da yapımların 1960'tan beri ilk kez tamamen durma noktasına gelebileceği ifade ediliyor.