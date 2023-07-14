Galayı apar topar terk ettiler: Oppenheimer ekibi greve gitti
Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" filmi yılın merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor. Dün akşam Londra prömiyerine katılan film ekibi, kırmızı halıda poz verdikten sonra Hollywood aktörlerinin başlattığı greve katılmak için prömiyeri terk etti.
Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Oppenheimer" filminin dün akşam Londra'da prömiyeri yapıldı.
Atom bombasının yapılışını konu alan filmin prömiyerine yönetmen Christopher Nolan ve Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh ve Robert Downey Jr. katıldı.