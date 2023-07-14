Galayı apar topar terk ettiler: Oppenheimer ekibi greve gitti

Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" filmi yılın merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor. Dün akşam Londra prömiyerine katılan film ekibi, kırmızı halıda poz verdikten sonra Hollywood aktörlerinin başlattığı greve katılmak için prömiyeri terk etti.

Galayı apar topar terk ettiler: Oppenheimer ekibi greve gitti - 1

Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Oppenheimer" filminin dün akşam Londra'da prömiyeri yapıldı.

Atom bombasının yapılışını konu alan filmin prömiyerine yönetmen Christopher Nolan ve Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh ve Robert Downey Jr. katıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Galayı apar topar terk ettiler: Oppenheimer ekibi greve gitti - 2

Filmi ekibi kırmızı halıda birlikte poz verdikten sonra bir anda gözden kayboldu.

Galayı apar topar terk ettiler: Oppenheimer ekibi greve gitti - 3

"PANKARTLARINI YAZMAYA GİTTİLER"

Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği (SAG-AFTRA) o sırada resmen grev başlattıklarını ilan etti.

Oyuncuların greve katılmak için prömiyerden ayrıldıkları belirtildi. Filmin yönetmeni Nolan, "grev için pankartlarını yazmaya gittiler" ifadesini kullandı. 

Film gösterimine oyuncuların katılmaması üzerine Nolan, "Kırmızı halıya katıldıklarını gördünüz, SAG'in başlattığı grev için pankartlarını hazırlamaya gittiklerini sanıyorum" dedi.

Galayı apar topar terk ettiler: Oppenheimer ekibi greve gitti - 4

Filmin oyuncularından Emily Blunt, kırmızı halıyı terk etmeden önce Deadline'a yaptığı açıklamada "Eğer grev yaparlarsa tüm kadro olarak onlara katılacağız. Bunu yapmak zorundayız" demişti.

Galayı apar topar terk ettiler: Oppenheimer ekibi greve gitti - 5

SENARİSTLER GREVDEYDİ

Amerikan Senaristler Birliği (WGA) mayıs ayından beri grev yapıyor. Yıllık dizi ve film üretiminde hızlı artışın yaşandığı son yıllarda senaristler, daha zor şartlar altında çalıştıklarını ve bunun karşılığında daha az ücret aldıklarını söylüyor.

Galayı apar topar terk ettiler: Oppenheimer ekibi greve gitti - 6

OYUNCULAR DA GREVDE

Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği'nin başkanı (SAG-AFTRA) Fran Drescher, Hollywood aktörlerinin de grev başlattığını duyurdu.

63 yıl sonra ilk kez Hollywood'da hem senarisler hem de oyuncular aynı anda grevde. 10 hafta önce greve başlayan yazarlara, oyuncular da dahil oldu.

SAG-AFTRA'nın başkanı Fran Drescher  yapay zeka kullanımının kısıtlanması gerektiğine vurguda bulunarak "Makinelerle değiştirilme tehlikesi ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

Aktörlerin de greve gitmesiyle Hollywood'da yapımların 1960'tan beri ilk kez tamamen durma noktasına gelebileceği ifade ediliyor.

Galayı apar topar terk ettiler: Oppenheimer ekibi greve gitti - 7

FİLMLERİNİN REKLAMINI YAPMALARI YASAK

Hollywood oyuncularını temsil eden Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA) üyelerinin film prömiyerlerine katılması, yer aldıkları yapımlar için röportaj vermesi, ödül törenlerine girmesi, film festivallerine katılması ve sosyal medyada filmlerinin reklamını yapması yasak.

Galayı apar topar terk ettiler: Oppenheimer ekibi greve gitti - 8

BARBIE İLE AYNI GÜN VİZYONDA

Film, Kai Bird ile Martin J. Sherwin’in yazdığı Pulitzer ödüllü "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" adlı kitabına dayanıyor. 

İkinci Dünya Savaşı sırasında Julius Robert Oppenheimer'ın nükleer bombasının gelişim sürecindeki rolünü ele alan film, Margot Robbie'nin başrolde olduğu "Barbie" filmiyle aynı anda vizyona girecek.

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