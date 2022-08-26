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Gelecek sene Cumhuriyet'in 100. yıl marşını kim seslendirecek?

Haberler - NTV | 26.08.2022 - 11:48 - Son Güncelleme : 26.08.2022 - 12:00

Önümüzdeki yıl Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için hangi şarkıcıların yeni bir marş besteleyeceği kulislerde konuşulmaya başlandı.

Gelecek sene Cumhuriyet'in 100. yıl marşını kim seslendirecek? - 1

'in 100. yılı için yeni bir marş bestelenmesi ve marşı kimin seslendireceği konusu şu sıralar gündemde.

Gelecek sene Cumhuriyet'in 100. yıl marşını kim seslendirecek? - 2

Yeni marşı bestelemesi düşünülen isimler arasında bazı erkek şarkıcıların isimleri geçiyor.

Gelecek sene Cumhuriyet'in 100. yıl marşını kim seslendirecek? - 3

İsimler arasında Fazıl Say, Haluk Levent, ve gibi ünlüler yer alıyor.

Gelecek sene Cumhuriyet'in 100. yıl marşını kim seslendirecek? - 4

"ERKEKLER KENARDA DURSUN"

Müzisyen Emre Aydın, marşı kimin besteleyeceği üzerine farklı bir yorum getirdi.

Aydın, sosyal medya hesabında "Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim bestelesin ve seslendirsin meselesi konuşulmaya başladı. Kimin seslendireceğini değil de kimlerin seslendirmeyeceğini netleştirelim önce. Erkekler kenarda dursun ve 100. Yıl Marşı'nı bir kadın bestelesin ve seslendirsin!" dedi.

Gelecek sene Cumhuriyet'in 100. yıl marşını kim seslendirecek? - 5

100. yıl marşı için düşünülen kadın isimler arasında Göksel başı çekiyor. Daha önce Formula 1 Yarışlarında İstiklal Marşı'nı söyleyen şarkıcı, büyük övgü toplamıştı.

Gelecek sene Cumhuriyet'in 100. yıl marşını kim seslendirecek? - 6

"KADIN SESİNE İHTİYACIMIZ VAR"

NTV'ye konuşan Göksel "Ben olmasam da başka bir kadın müzisyen olmalı. Kadın sesine ve enerjisine ihtiyacımız var" dedi.

Gelecek sene Cumhuriyet'in 100. yıl marşını kim seslendirecek? - 7

"NEDEN AKLA ÖNCE HEP ERKEKLER GELİYOR?"

Şarkıcı, "Neden bir kadın olmasın, neden akla önce hep erkekler geliyor. Neden bir kadın yazmasın, neden bir kadın seslendirmesin belki bu soruları kendimize sormamız gerekiyor. Özellikle dünyanın içinden geçtiği bu tuhaf dönemde dünyanın kadın sesine kadın enerjisine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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