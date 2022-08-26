Gelecek sene Cumhuriyet'in 100. yıl marşını kim seslendirecek?

"NEDEN AKLA ÖNCE HEP ERKEKLER GELİYOR?"

Şarkıcı, "Neden bir kadın olmasın, neden akla önce hep erkekler geliyor. Neden bir kadın yazmasın, neden bir kadın seslendirmesin belki bu soruları kendimize sormamız gerekiyor. Özellikle dünyanın içinden geçtiği bu tuhaf dönemde dünyanın kadın sesine kadın enerjisine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.