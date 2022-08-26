Gelecek sene Cumhuriyet'in 100. yıl marşını kim seslendirecek?

Haberler - NTV | 26.08.2022 - 11:48 - Son Güncelleme : 26.08.2022 - 12:00
Cumhuriyet'in 100. yılı için yeni bir marş bestelenmesi ve marşı kimin seslendireceği konusu şu sıralar gündemde.
Yeni marşı bestelemesi düşünülen isimler arasında bazı erkek şarkıcıların isimleri geçiyor.
İsimler arasında Fazıl Say, Haluk Levent, Tarkan ve Kenan Doğulu gibi ünlüler yer alıyor.
Müzisyen Emre Aydın, marşı kimin besteleyeceği üzerine farklı bir yorum getirdi.
Aydın, sosyal medya hesabında "Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim bestelesin ve seslendirsin meselesi konuşulmaya başladı. Kimin seslendireceğini değil de kimlerin seslendirmeyeceğini netleştirelim önce. Erkekler kenarda dursun ve 100. Yıl Marşı'nı bir kadın bestelesin ve seslendirsin!" dedi.
100. yıl marşı için düşünülen kadın isimler arasında Göksel başı çekiyor. Daha önce Formula 1 Yarışlarında İstiklal Marşı'nı söyleyen şarkıcı, büyük övgü toplamıştı.
NTV'ye konuşan Göksel "Ben olmasam da başka bir kadın müzisyen olmalı. Kadın sesine ve enerjisine ihtiyacımız var" dedi.
Şarkıcı, "Neden bir kadın olmasın, neden akla önce hep erkekler geliyor. Neden bir kadın yazmasın, neden bir kadın seslendirmesin belki bu soruları kendimize sormamız gerekiyor. Özellikle dünyanın içinden geçtiği bu tuhaf dönemde dünyanın kadın sesine kadın enerjisine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.