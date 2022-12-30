Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları'nın gala gecesi İstanbul'da yapıldı

Sunuculuğunu Eser Yenenler’in üstlendiği gecenin sonunda davetliler Manga konseri ile unutulmaz anlar yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gecede yaptığı konuşmada her yıl geleneksel hale gelen 'Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları'nın bu yıl da büyük bir heyecan ve başarı ile neticelendiğini belirtti.

Kasapoğlu, 30 bine yakın gencin bu süreçte tüm hünerlerini sergilediğini belirterek, "Gençlerin bu başarıya ulaşması çok büyük bir gurur ve heyecan vesilesi. Dereceye girsin ya da girmesin canla başla çalışıp bende varım diyen ve bu uğurda alınteri döken tüm gençlerimiz bizim gönlümüzde çok kıymetlidir ve çok özeldir. Güzellikte ve iyilikte yarışanlar için hiçbir zaman kaybetmek yoktur. Tüm yarışmalara katılan gençlerimizi gönülden kutluyorum" dedi.