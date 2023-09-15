Gerçeklik kavramını sorgulatan en iyi 10 film

1. Inception (Başlangıç)

Christopher Nolan imzalı film, gerçeklik algısıyla belki de en çok oynayan film. Her ne kadar film anlaşılması zor görünse de Nolan birçok sahnede seyirciye ipucu veriyor ve mantığı açıklamaya çalışıyor ancak filmin son sahnesi akıllarda soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.