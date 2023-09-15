Gerçeklik kavramını sorgulatan en iyi 10 film

Bazı filmler seyircinin izlediği şeyin gerçek olup olmadığını anlamasını zorlaştırır. Seyirci, filmin başkahramanının bakış açısından bakmaya çalışır, onun yerine kendini koyar ve neler olup bittiğini anlamaya çalışır. Bazen hikaye o kadar karmaşık bir hal alır ki filmi anlaması giderek zorlaşıyor. İşte Screen Rant'e göre, gerçeklik algısıyla oynayarak seyirciyi düşünmeye iten ve hala akıllarda soru işareti bırakan filmler...

Gerçeklik kavramını sorgulatan en iyi 10 film - 1

10. Perfect Blue (Mükemmel Mavi)

Japon anime filminde gerçekdışı bir atmosfer ve akıl almaz olaylar baş gösterir.

N-LIFE HABERLERİ

Gerçeklik kavramını sorgulatan en iyi 10 film - 2

9. Black Swan (Siyah Kuğu)

Darren Aronofsky'nin ödüllü filmi, yetenekli balerin Nina'nın sınırlarını zorlamasını ve akıl sağlığını kaybetmesini konu alıyor. Film boyunca gerçeklik algısı değişen karakter, bir noktadan sonra farklı bir kişiliğe bürünüyor.

Gerçeklik kavramını sorgulatan en iyi 10 film - 3

8. The Lighthouse  (Deniz Fener)

Robert Eggers'ın psikolojik korku türündeki filmi, iki adamın deniz fenerini korurken akıl sağlığını korumasını konu alıyor.

Gerçeklik kavramını sorgulatan en iyi 10 film - 4

7. American Psycho (Amerikan Sapığı)

Patrick Bateman karakteri gerçekten istediği herkesi öldürdü mü yoksa hepsi birer hayal miydi? Kült filmler arasına giren yapım, kesin bir cevapla sonlanmıyor.

Gerçeklik kavramını sorgulatan en iyi 10 film - 5

6. Beau Is Afraid (Korkuyorum)

Midsommar ve Hereditary'den sonra yönetmen Ari Aster, şu zamana kadar yaptığı en karmaşık filmi izleyiciyle buluşturdu. Film eleştirmenlerden ve seyircilerden karışık yorumlar aldı.

Gerçeklik kavramını sorgulatan en iyi 10 film - 6

5. Donnie Darko

Klasikler arasına giren psikolojik korku filmi, Donnie'nin hayali arkdaşı Frank ile tanışmasını konu alıyor. Frank'in korkunç bir tavşan kostümü giymesi ise işleri karıştırıyor.

Gerçeklik kavramını sorgulatan en iyi 10 film - 7

4. Life of Pi (Pi'nin Yaşamı)

Ang Lee imzalı film, sürrealizm elementlerini ve insanın kendini koruma içgüsünü bir araya getirerek izleyiciye unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Gerçeklik kavramını sorgulatan en iyi 10 film - 8

3. Lost Highway (Kayıp Otoban)

David Lynch'in en yenilikçi filmlerinden biri olan nitelendirilen Kayıp Otoban, suçluluk, inkar ve şüphe temalarını işliyor. Filmdeki birçok sahne, seyirciler için hala gizemini koruyor.

Gerçeklik kavramını sorgulatan en iyi 10 film - 9

2. Jacob’s Ladder (Dehşetin Nefesi)

Tim Robbins'in başrolünde yer aldığı film, Vietnam Savaşı'ndan dönen bir gazinin çocuğunun yasını tutmasını konu alıyor. Savaşın etkilerini yaşayan ve yas tutan gazi, akıl sağlığını korumakta zorluk çeker.

Gerçeklik kavramını sorgulatan en iyi 10 film - 10

1. Inception (Başlangıç)

Christopher Nolan imzalı film, gerçeklik algısıyla belki de en çok oynayan film. Her ne kadar film anlaşılması zor görünse de Nolan birçok sahnede seyirciye ipucu veriyor ve mantığı açıklamaya çalışıyor ancak filmin son sahnesi akıllarda soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.

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