Gerçeklik kavramını sorgulatan en iyi 10 film
Bazı filmler seyircinin izlediği şeyin gerçek olup olmadığını anlamasını zorlaştırır. Seyirci, filmin başkahramanının bakış açısından bakmaya çalışır, onun yerine kendini koyar ve neler olup bittiğini anlamaya çalışır. Bazen hikaye o kadar karmaşık bir hal alır ki filmi anlaması giderek zorlaşıyor. İşte Screen Rant'e göre, gerçeklik algısıyla oynayarak seyirciyi düşünmeye iten ve hala akıllarda soru işareti bırakan filmler...
10. Perfect Blue (Mükemmel Mavi)
Japon anime filminde gerçekdışı bir atmosfer ve akıl almaz olaylar baş gösterir.