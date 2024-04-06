Gişe rekorları kıran seri devam edecek: Dune 3 geliyor
Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2'nin gişede elde ettiği başarıların ardından üçüncü film için hazırlıklar başladı.
Ünlü yazar Frank Herbert'ün aynı isimli bilim kurgu-fantezi eserinden uyarlanan, yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve’ün oturduğu, Dune: Çöl Gezegeni'nin 2. filmi 2024 yılının en iyi açılış yapan filmi oldu.