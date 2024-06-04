Gişenin zirvesinde hangi filmler var? (31 Mayıs-2 Haziran Türkiye gişesi)

Karikatürist Jim Davis tarafından 1978 yılında uyarlanan ve hikayeleri karikatür sayfalarından televizyona kadar uzanan Garfield'ın animasyon filmi, vizyondaki ilk haftasında gişenin zirvesine yerleşti. 43 bin 44 kişi tarafından izlenen filmi Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, 22 bin 164 seyirci ile takip etti. İşte 31 Mayıs - 2 Haziran hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen 10 film ve seyirci sayıları...

Gişenin zirvesinde hangi filmler var? (31 Mayıs-2 Haziran Türkiye gişesi) - 1

10. Tarot

2.665

N-LIFE HABERLERİ

Gişenin zirvesinde hangi filmler var? (31 Mayıs-2 Haziran Türkiye gişesi) - 2

9. Karanlıktan Kaçış

2.687

Gişenin zirvesinde hangi filmler var? (31 Mayıs-2 Haziran Türkiye gişesi) - 3

8. Kara Ayin

3.671

Gişenin zirvesinde hangi filmler var? (31 Mayıs-2 Haziran Türkiye gişesi) - 4

7. Hayali Arkadaşlar

3.757

Gişenin zirvesinde hangi filmler var? (31 Mayıs-2 Haziran Türkiye gişesi) - 5

6. Şeytanla Bir Gece

3.874

Gişenin zirvesinde hangi filmler var? (31 Mayıs-2 Haziran Türkiye gişesi) - 6

5.  Kolpaçino 4 4'lük

4.527

Gişenin zirvesinde hangi filmler var? (31 Mayıs-2 Haziran Türkiye gişesi) - 7

4. Kung Fu Panda 4

10.236

Gişenin zirvesinde hangi filmler var? (31 Mayıs-2 Haziran Türkiye gişesi) - 8

3. Furiosa: Bir Mad Max Destanı

18.230

Gişenin zirvesinde hangi filmler var? (31 Mayıs-2 Haziran Türkiye gişesi) - 9

2.  Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık

22.164

Gişenin zirvesinde hangi filmler var? (31 Mayıs-2 Haziran Türkiye gişesi) - 10

1. Garfield

43.044

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