Gişenin zirvesinde hangi filmler var? (31 Mayıs-2 Haziran Türkiye gişesi)
Karikatürist Jim Davis tarafından 1978 yılında uyarlanan ve hikayeleri karikatür sayfalarından televizyona kadar uzanan Garfield'ın animasyon filmi, vizyondaki ilk haftasında gişenin zirvesine yerleşti. 43 bin 44 kişi tarafından izlenen filmi Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, 22 bin 164 seyirci ile takip etti. İşte 31 Mayıs - 2 Haziran hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen 10 film ve seyirci sayıları...
10. Tarot
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